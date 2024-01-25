Российский военный рассказал о необычном захвате в плен офицера ВСУ Бойцы ВС России захватили позиции в тылу ВСУ и офицера, пришедшего с проверкой

Фото: МО Украины

Военнослужащие российской армии скрытно проникли в тыл противника и заняли позиции ВСУ на одном из участков фронта, после чего в окоп зашел украинский офицер, планировавший устроить проверку, рассказал командир штурмовой группы с позывным Лева. В интервью, опубликованном Минобороны России, Лева уточнил, что украинский офицер не сразу понял, кто перед ним находится, и был взят в плен.

К нам пришел их непосредственный начальник. Он не ожидал нас увидеть — пришел вольготно: один, без охраны, с пистолетом. Нас он, похоже, принял за своих людей, вышедших из повиновения. Стал кричать, хвататься за оружие, — сказал военный.

Когда российские солдаты пленили офицера, они провели разведку боем направления, откуда тот пришел. Это позволило взводу успешно захватить вскрытый опорный пункт, заключил военный.

Ранее в Минобороны рассказали, что российскому бойцу удалось обратить в бегство 12 штурмовиков Вооруженных сил Украины. Это произошло еще в сентябре, когда солдаты обороняли опорный пункт. Уроженец Бурятии по имени Иван Калашников вышел вперед, когда ВСУ высадились у опорника, и открыл прицельный огонь. За свой подвиг Калашников был награжден медалью «Золотая звезда» Героя России, а его боевые товарищи были удостоены орденов Мужества.