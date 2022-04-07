Однокурсница Владимира Жириновского рассказала, каким он был в молодости

В Москве простились с Владимиром Жириновским. Почтить память лидера ЛДПР пришли политики, деятели культуры и тысячи москвичей. Однокурсница Лидия Соколова-Сербская рассказала, что Жириновский был лидером группы, всегда выполнял домашние задания, читал Ги де Мопассана на французском, а после завершения сессии всегда покупал шампанское и колбасу по 2,90. Какие цели ставил перед собой 26-летний Владимир Жириновский, как он помог народной артистке РСФСР Ларисе Лужиной и за что ему благодарны деятели искусства? Подробнее — в сюжете NEWS.ru.