«Одноклассники» запустили тематические конкурсы в «Моментах»

Социальная сеть «Одноклассники» представила тематические конкурсы — новую возможность для обмена интересным контентом в сервисе «Моменты». В конкурсах можно соревноваться с друзьями в ОК, публиковать фото и видео на определённую тему и тем самым создавать дополнительные поводы для общения.

После добавления своего фото или видео в «Моменты» пользователи могут присоединиться к уже созданным конкурсам, подписаться на них и посмотреть рейтинг их участников либо создать собственный конкурс с помощью интерактивного стикера, который будет добавляться на все публикации.

Рейтинг формируется среди участников конкурса по сложному алгоритму с учётом статистики просмотров, реакций и ответов на моменты. Получать реакции на фото и видео в конкурсе по-прежнему можно лишь в течение 24 часов, но смотреть моменты можно будет и позднее — на странице конкурса. Также пользователь может просто подписаться на конкурс и видеть в своей личной ленте моменты участников.

Сейчас пользователи могут проводить конкурсы в «Моментах» среди своих друзей и подписчиков — от личного профиля в ОК. Создать конкурс можно в мобильном приложении ОК на iOS и Android. В дальнейшем в «Моментах» появятся публичные конкурсы, в которых смогут участвовать все желающие, — их можно будет создать как от личного профиля, так и от имени группы.

Таким образом бренды, медиа, звёзды и авторы смогут привлечь новую аудиторию и получить дополнительный источник пользовательского контента. Администраторы групп смогут анонсировать публичные конкурсы в ленте, разместив ссылку на страницу конкурса. При этом все участники и подписчики будут получать фото и видео участников конкурса в свою личную ленту «Моментов».

Конкурсную составляющую «Моментов» мы закладывали ещё на этапе создания сервиса — в его основу легли механики фотоконкурсов в ОК. Благодаря этому у нас получилось создать новое прочтение знакомого формата исчезающих фото и видео: пользователи не просто делятся контентом, но и соревнуются в его популярности. Тематические конкурсы — новый шаг в этом направлении. С их помощью пользователи получат ещё больше поводов для коммуникации с друзьями и подписчиками в ОК, а авторы и бренды смогут вовлечь в свои активности новую аудиторию, — говорит директор по проектам «Одноклассников» Владимир Кочетков.

Среди первых новый формат протестировал певец и композитор Леонид Агутин. На своей официальной странице артист разыграл несколько памятных подарков в эксклюзивном тематическом конкурсе, приуроченном к выходу своего нового музыкального альбома «Включите свет». Также тематический конкурс запустила официальная группа голосового помощника «Маруся» — к выходу новой умной колонки Капсула Мини: пользователи могут выложить момент с тематической маской и выиграть новую колонку.

«Одноклассники» представили сервис «Моменты» в октябре 2020 года — это новое прочтение формата исчезающих фото и видео. С начала года ежемесячная аудитория сервиса выросла в два раза и достигла рекордных 25 млн, а количество просмотров «Моментов» выросло втрое.