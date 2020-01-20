https://static.news.ru/photo/0f5ff03c-3bc9-11ea-ad84-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

Одноклассники председателя правительства России Михаила Мишустина поделились воспоминаниями о детстве премьер-министра. Информация опубликована на портале «Подмосковье сегодня».

Он был очень коммуникабельный, живой и улыбчивый. У него была какая-то открытость. Прозвища у Михаила не было. Но его все почему-то звали по фамилии — Мишустин. Думаю, уважали, — привели слова одноклассницы премьер-министра Елены Тереховой.

Одноклассник Виталий Смеян отметил, что Михаил Мишустин был «честным, принципиальным, отлично учился». Он также поделился, что в детстве премьер-министр хорошо играл на гитаре и даже выступал на школьной сцене.

Кроме того, одноклассники рассказали, что Михаил Мишустин особенно отличался на уроках алгебры, физики и геометрии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что стал известен размер доходов премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его супруги Владлены за пять лет с 2014 по 2018 год. Общий доход семейной пары за это время составил 534,4 млн рублей.