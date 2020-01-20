Одноклассники председателя правительства России Михаила Мишустина поделились воспоминаниями о детстве премьер-министра. Информация
Он был очень коммуникабельный, живой и улыбчивый. У него была какая-то открытость. Прозвища у Михаила не было. Но его все почему-то звали по фамилии — Мишустин. Думаю, уважали, — привели слова одноклассницы премьер-министра Елены Тереховой.
Одноклассник Виталий Смеян отметил, что Михаил Мишустин был «честным, принципиальным, отлично учился». Он также поделился, что в детстве премьер-министр хорошо играл на гитаре и даже выступал на школьной сцене.
Кроме того, одноклассники рассказали, что Михаил Мишустин особенно отличался на уроках алгебры, физики и геометрии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что стал известен размер доходов премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его супруги Владлены за пять лет с 2014 по 2018 год. Общий доход семейной пары за это время составил 534,4 млн рублей.
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