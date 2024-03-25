Одной из жертв теракта в «Крокусе» стал гражданин Молдавии МИД Молдавии: гражданин республики погиб при теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среди жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске числится гражданин Молдавии, сообщает пресс-служба МИД республики. Ведомство принесло свои соболезнования родным погибшего, но не стало уточнять его имя.

Посольством Республики Молдова в Российской Федерации подтверждена гибель гражданина Республики Молдова в результате массового убийства, произошедшего вечером 22 марта в московском "Крокус Сити Холле, — говорится в заявлении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил об увеличении количества погибших при теракте в «Крокусе» до 144 человек, еще 97 человек с различными ранениями находятся в больницах. При этом СК до этого сообщал о 137 жертвах нападения террористов.

До этого Департамент здравоохранения Москвы предоставил обновленные списки пострадавших, установлены личности 76 человек. Кроме того, в департаменте напомнили, что для родственников работает горячая линия, чтобы получить точную информацию о пациентах.

Также ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря о событиях «Крокус Сити Холле» на встрече с депутатами, заявил, что организаторы и участники теракта в центре не заслуживают пощады. Он выразил уверенность, что преступники будут наказаны.