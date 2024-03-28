Одного из директоров «Росатома» поймали на взятке Суд арестовал одного из директоров «Росатома» Сахарова по делу о взятке

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Геннадий Сахаров

Директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе «Росатома» Геннадия Сахарова арестовали до 26 мая, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Соответствующее решение вынес Басманный районный суд столицы. Топ-менеджера госкорпорации обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия в отношении Сахарова Геннадия Станиславовича. <...> Суд избрал Сахарову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, до 26 мая 2024 года, — сказано в сообщении.

В отношении Сахарова было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В случае доказательства вины работнику «Росатома» может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

Ранее Мещанский районный суд Москвы назначил пять лет и четыре месяца колонии экс-заместителю министра энергетики РФ Анатолию Тихонову по уголовному делу о растрате и коррупции. Его освободили из-под стражи в зале суда в связи с поглощением срока с учетом времени, проведенного под арестом. Кроме этого, суд взыскал с бывшего чиновника 272 млн рублей по иску Минэнерго о возмещении ущерба.