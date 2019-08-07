В ночь с 7 на 8 августа будет очередная годовщина агрессии Грузии против Южной Осетии и последовавшего за этим российско-грузинского конфликта. В связи с этим глава республики Анатолий Бибилов рассказал журналистам о планах признать эти печальные события геноцидом Грузии против южных осетин.

Таким образом, в истории этой небольшой страны будет уже два геноцида: ранее этим страшным преступлением местный парламент признал события 1920 года, когда грузинские националисты вторглись в Южную Осетию и убили около 5300 человек — примерно 6–8 процентов всего населения.

Кажется немного странным, почему Бибилов решил поднять эту тему сейчас, а не годом ранее, когда был десятилетний юбилей августовских событий 2008 года. Но, думаю, ответ кроется в заявлении главы Южной Осетии, которое прозвучало днём ранее: 6 августа он рассказал, что видит историческую справедливость в том, чтобы Южная Осетия и Северная наконец объединились. Разумеется, в составе России.

Для осетинского народа это очень важно и жизненно необходимо, — сказал он тогда.

Думаю, Бибилов прекрасно понимает, что в Москве к такому предложению, скорее всего, отнесутся весьма прохладно: России до сих пор приходится урегулировать последствия возврата Крыма. Но, пусть не обижаются южные осетины, Крым — совсем другое дело, этот полуостров очень важен для самосознания русских людей и был очень полезен властям для консолидации общества. А вот согласится ли это самое общество на новую волну санкций и давления на и без того не самую прочную экономику ради воссоединения небольшого кавказского народа — вопрос.

Анатолий Бибилов Сергей Булкин/News.ru

Но в современном мире есть одна ценность, которая при правильном использовании может стоить больше любой другой, — это статус жертвы. Именно на нём построена борьба за права женщин, представителей ЛГБТ-сообщества и расовых меньшинств. В современном западном обществе жертве нельзя отказать ни в чём. Жертва получает привилегии за все притеснения, которым она когда-либо подвергалась. И в этом контексте просьба о включении в состав России, идущая в связке с заявлением о пережитом геноциде очень логична. Другое дело, что в нашей части света эта логика пока что прижилась некрепко, и такая связка может не сработать. Скорее всего, Москва поддержит заявление о геноциде, особенно в свете нового витка русофобии в Грузии. Но включать эту спорную территорию в состав России — маловероятно.

Желание Цхинвала стать российским понятно: рядом пример одной кавказской республики, которая в составе РФ живёт безбедно, плюс они видят, сколько денег выделяется на развитие Крыма. Думаю, по сравнению с этими примерами помощь, выделяемая Южной Осетии, выглядит более чем скромно, а хочется большего. Только вот выгод от такого приобретения немного, даже если говорить, например, о рейтинге Путина: Цхинвал всё-таки не является городом русской воинской славы.

Если говорить прагматично, то картина выглядит примерно описанным мной образом. Но, с другой стороны, имеем ли мы моральное право отвергать народ, который просит нас о помощи? Даже помня о том, что многие другие страны, да хоть та же Грузия, быстро растеряли благодарность. Можем ли мы игнорировать нормальное справедливое желание разделённого народа воссоединиться? Особенно с учётом того, что русские, пожалуй, самый многочисленный разделённый народ. С этой точки зрения помочь Южной Осетии мы обязаны. И решение, которое в Кремле примут по этому поводу, многое нам скажет о том, что наша власть думает о мире и месте и миссии России в нём.