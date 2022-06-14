«Однажды научимся»: автоэксперт призвал не хоронить российский автопром Автоэксперт Архиреев призвал не хоронить российский автопром

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не нужно ждать катастрофы российского автопрома, в стране научатся делать дефицитные детали или снова будут их покупать, заявил автоэксперт Виталий Архиреев. Так в разговоре с изданием «Слово и Дело» он прокомментировал один из опросов, по которому 39% автолюбителей ждут деградации всей отрасли.

Думаю, что к деградации не приведёт, а приведёт к некой стагнации, которая тоже будет иметь обратный эффект. Однажды мы научимся делать то, чего мы сейчас не умеем, — комплектующие узлы, которых сейчас не хватает. Либо экономическая ситуация развернётся, улучшится — когда-нибудь же это произойдёт, и мы опять будем закупаться так же, как и раньше, — сказал Архиреев.

Систему ABS, подушки безопасности и усилители руля он назвал больше инструментами продаж, чем мерами безопасности.

Тем временем АвтоВАЗ начал выпуск упрощённых LADA Granta как раз без ABS, SOS-кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС», подушек безопасности и других систем, компоненты для которых в дефиците. На упрощённую Granta устанавливают двигатель ВАЗ-11182 объёмом 1,6 литра мощностью 90 л. с., который соответствует не «Евро-5», а нормам «Евро-2».

На фоне проблем с поставками запчастей для российских машин руководство Запорожья предложило вернуть производство автомобилей «Запорожец». По словам члена главного совета военно-гражданской администрации подконтрольной ВС РФ части Запорожской области Украины Владимира Рогова, предприятие обладает практически самодостаточным комплексом производства.