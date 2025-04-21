Подлодка ТОФ вернулась на базу после 40 дней плавания Подводная лодка «Волхов» вернулась на базу во Владивосток после 40 дней в море

Фото: Виталий Аньков/Global Look Press

Подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота вернулась на базу во Владивосток после 40-дневного плавания, сообщила пресс-служба ТОФ. Судно выполняло задачи боевой службы и проплыло две тысячи морских миль. После недолгого отдыха экипаж снова вернется к работе.

Дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота вернулась в пункт базирования во Владивостоке после выполнения задач боевой службы, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина принял доклад от командира подлодки 2-го ранга Владимира Бакро об успехе операции. Он также поздравил моряков с прибытием на родную базу. Командующий флотом вручил отличившимся заслуженные награды и грамоты. По традиции экипаж получил жареного поросенка.

Подлодка «Волхов» поступила в состав ВМФ России осенью 2020 года. Это вторая подводная лодка в серии из шести проекта 636.3, которые строят для ТОФ. Судно оснащено высокоточными ракетами «Калибр» в виде основного ударного комплекса.

Ранее силы ТОФ нашли затонувшую в годы Великой Отечественной войны подводную лодку типа «Малютка». Судно обнаружили в заливе Петра Великого в Приморском крае. Операцию поддерживали ветеранские организации моряков-подводников.