Одна из российских авиакомпаний планирует выкупить самолеты Airbus «Уральские авиалинии» планируют выкупить 19 самолетов Airbus у США и ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолеты Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует выкупить 19 самолетов Airbus у США и стран ЕС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Сергея Скуратова. По его словам, для этого задействуют кредитные ресурсы РФ.

Есть (планы по выкупу самолетов Airbus. — NEWS.ru), сейчас в стадии решения эта сделка. Соединенные Штаты разрешили нам выкупить 19 самолетов и Евросоюз, — сказал Скуратов.

Он добавил, что решение по сделке будет принято в течение ближайших трех недель. Также «Уральские авиалинии» намерены приобрести в лизинг 38 самолетов МС-21.

Ранее стало известно, что цены на авиабилеты на международные рейсы в 2023 году вырастут на 40%. Отмечается, что у перевозчиков значительно выросли затраты, особенно растет стоимость технического обслуживания самолетов из-за западных санкций, введенных в 2022 году.

До этого вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян отмечал, что самостоятельное путешествие за рубеж обойдется российским туристам дороже, чем отдых с помощью туроператора. По его словам, разница в цене ощущается практически на всех этапах — от перелета до проката автомобиля. Кроме того, пакетные туры в основном включают перелеты более дешевыми, чартерными рейсами, в то время как в самостоятельную поездку, скорее всего, придется отправиться регулярным авиарейсом.