Один точный удар ВС России уничтожил вооружение ВСУ под Авдеевкой Кимаковский: ВС России уничтожили резервный БК и вооружение ВСУ под Авдеевкой

Российские подразделения одним точным ударом уничтожили резервный боекомплект и вооружение ВСУ в районе села Орловка под Авдеевкой, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, украинские военные последние несколько дней перебрасывали оружие в характерных для НАТО упаковках, считая, что делают это незаметно.

Это вооружение украинские солдаты перебрасывали последние несколько дней очень аккуратно и, как думалось, незаметно. Учитывая все данные объективного контроля, это был резервный арсенал, который наши ребята уничтожили одним точным попаданием, — сказал он.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России заявил, что Вооруженные силы Украины выбиты из населенного пункта Северное в Донецкой Народной Республике. По его словам, подразделения российских войск также продолжают наступление на других участках фронта.

До этого Шойгу заявил, что Вооруженные силы России установили контроль над важным авдеевским узлом обороны украинской армии в зоне специальной военной операции. По его словам, российские бойцы также продолжают улучшать позиции на Купянском и Донецком направлениях.

17 февраля глава Минобороны РФ проинформировал российского президента Владимира Путина о взятии Авдеевки под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра.