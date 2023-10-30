«Один из лучших»: военный эксперт о новом командующем группировкой «Днепр» Военный эксперт Дандыкин: Теплинский поможет решить задачи на Южном направлении

Фото: МО РФ

Новый командующий группировкой «Днепр» Михаил Теплинский является одним из лучших военачальников в России, заявил NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Аналитик считает, что назначение Теплинского с его боевым опытом поможет решить задачи на Южном направлении в зоне СВО.

Я с большой радостью воспринимаю назначение Теплинского командующим группировки «Днепр» на Херсонском направлении. Пожалуй, это один из лучших наших военачальников, которых мне довелось знать, имеющий боевой опыт в прохождении службы. Это позволит решить вопросы на Южном направлении, где ВСУ бросили немалые силы, — сказал Дандыкин.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах сообщил, что командующим группировкой «Днепр» в зоне проведения спецоперации на Украине назначен генерал-полковник Михаил Теплинский. На этой должности он сменил генерал-полковника Олега Макаревича.

По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, Теплинский добросовестно построил свою карьеру. Он напомнил, что генерал-полковник уже был в зоне специальной военной операции на Украине, а сейчас вернулся, так как там действует большое число десантников. Как подчеркнул военный обозреватель, десантники отмечают, что Теплинский на своем месте. Он вырос в среде ВДВ и является твердым командиром, заметил Баранец.