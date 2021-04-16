Один человек погиб в результате схода лавины на трассу в Якутии

Оперативные службы проводят эвакуацию людей, заблокированных в автомобилях после схода лавины на трассу в Якутии. Один человек погиб. Об этом
По данным спасателей, в двух застрявших на трассе автомобилях находились семь человек — трое мужчин, две женщины и дети в возрасте трёх и 15-ти лет. Один мужчина 1996 года рождения погиб в результате схода снежной массы. Остальные шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии.
В настоящее время эвакуированных людей доставляют в ближайшее село Тополиное. Планируется вылет Ми-8 с пятью спасателями и двумя медработниками на борту.
Ранее сообщалось, что один человек пропал без вести в результате схода лавины на дороге «Яна» в Томпонском районе Якутии. Об этом писал NEWS.ru.