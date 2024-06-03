Душегуб с мачете, ребенок на цепи и душ-убийца: самые громкие ЧП за сегодня

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Ревнивец лишил нового парня своей возлюбленной двух пальцев, отчим сел на четыре года за измывательства, школьница лишилась жизни, спасаясь от жары, — эти события попали в сегодняшние новостные сводки рубрики происшествий. NEWS.ru рассказывает подробности нашумевших ЧП.

Ревнивец с мачете

Днем 2 июня сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего молодого человека с мачете, подозреваемого в покушении на двойное убийство в подмосковной Балашихе. Подозреваемому 17 лет.

Несовершеннолетний на почве ревности с помощью специального ножа ранил бывшую возлюбленную — 18-летнюю девушку, а также ее нового ухажера — 25-летнего мужчину.

Пострадавшая девушка по имени Арина рассказала, что встречалась с нападавшим полгода. По ее словам, их отношения не были серьезными, но он был одержим ею. Также выяснилось, что лишившийся пальцев молодой человек ранее играл с подростком в одной группе.

Девушка уточнила, что при нападении молодой человек целился ей в голову, а оборонялась она рукой. В итоге у нее «почти отрублена» рука.

Пасынок на четвереньках

В подмосковном Солнечногорске мужчина отправился на четыре года в колонию общего режима за издевательства над пасынком и еще пятью детьми своей сожительницы. В один из дней пьяный отчим завел мальчика в подвал, надел ему на шею цепь и заставил его старшего брата водить школьника по дому на четвереньках.

Однажды мужчина порезал мальчику колено ножом, а одну из падчериц сильно ударил пультом от телевизора по голове, поскольку она не смогла быстро найти нужную телепередачу.

Мужчина в ходе судебных разбирательств раскаялся и написал извинительное письмо 12-летнему мальчику. Тот отказался простить отчима.

Мать детей была равнодушна к происходящему и не отпускала детей с синяками в школу. В итоге после очередного избиения несколько детей попали в больницу. Медики сообщили в полицию. Теперь одна девочка переехала к отцу, а остальные дети — в центр социальной помощи.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Душ-убийца

В Ростовской области школьница погибла, когда пыталась охладиться в жаркую погоду. Трагедия произошла в городе Шахты. 13-летняя местная жительница пришла в гости к своей однокласснице в дом на улице Заречной. Девочки играли, но в какой-то момент им стало жарко, они решили принять душ, который находился во дворе. Когда семиклассница нажала на кнопку водонагревателя, ее насмерть ударило током.

По факту произошедшего проводится проверка. По предварительным данным, водонагреватель был неисправен.

Наезд задним ходом

В Челябинске у одного из домов на улице Энгельса автофургон задним ходом наехал на женщину, которая отвлеклась на телефон и не заметила приближения машины. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как пострадавшая замечает автомобиль в последний момент, не успевает среагировать и транспортное средство наезжает на нее задним колесом. Затем водитель отъезжает вперед, после чего люди из фургона и прохожие бросаются к потерпевшей.

За рулем фургона был 20-летний водитель. Женщина 1981 года рождения получила травмы и осталась жива.

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