«Очищена от населения наполовину»: Медведчук о политике Зеленского Медведчук: Зеленский очистил Украину от населения минимум наполовину

Фото: president.gov.ua

Преступная политика президента Украины Владимира Зеленского привела к очищению страны от населения минимум наполовину, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской колонке на платформе «Смотрим.ру». Он сопоставил последствия действий главы государства с оккупацией СССР нацистами в годы Второй мировой войны. При этом цели в обоих случаях схожи — сделать из украинцев европейцев, считает политик.

Сегодня земля Украины в результате преступной политики Зеленского очищена от населения минимум наполовину. Это вполне сопоставимо с оккупацией 1941–1944 годов. При этом цели весьма идентичны — украинцы станут европейцами, если, конечно, выживут. Но выжить им все труднее, поскольку неонацистская власть требует послать все мужское население пушечным мясом на фронт, а кто останется — заморить нищетой и репрессиями, — написал Медведчук.

И тогда, и сейчас украинцам диктуют, какими они должны быть, добавил он. Схожесть прослеживается в борьбе с русской культурой. По словам Медведчука, населению Украины насаживают культ смерти, ненависти и садизма.

Ранее политик заявил, что руководители стран Евросоюза совершили ошибку, когда серьезно отнеслись к заявлениям «украинского комика» Зеленского. По его словам, им полезно послушать венгерского премьера Виктора Орбана и главу правительства Словакии Роберта Фицо. По словам Медведчука, у Евросоюза никогда не было плана Б по Украине.