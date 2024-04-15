«Очевидно, что нас кинут»: военный эксперт о перемирии на Олимпийских играх Военэксперт Литовкин: никакого перемирия на время Игр в Париже быть не может

Фото: МО РФ

Президент РФ Владимир Путин не станет считаться с французским лидером Эммануэлем Макроном, озвучившим инициативу установить перемирие во всех конфликтах в мире, в том числе в зоне проведения военной операции на Украине, поделился мнением с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он выразил уверенность, что Россию «кинут», если она согласится на это предложение.

Литовкин посчитал странным предложение Макрона, который не хочет видеть российскую символику на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Эксперт назвал французского лидера самовлюбленным и заявил, что тот пытается задеть Путина, который перестал с ним общаться. По его мнению, так президент Франции пытается показать свою значимость и заставить российского коллегу с ним считаться.

Путин не будет с ним считаться, Владимир Владимирович будет действовать в интересах своей страны и общаться только с порядочными людьми, а не бенгальскими петухами. Не стоит вообще обращать на него внимания. Пусть Макрон себе кукарекает, — заключил Литовкин.

Ранее Макрон заявил, что хочет обсудить вопрос о прекращении огня в продолжающихся в мире конфликтах на время ОИ-2024 с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам французского лидера, он приложит максимум усилий для установления олимпийского перемирия и намерен привлечь к этому вопросу международных партнеров.

Президент Франции также подчеркнул, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже может быть ограничена из-за угрозы терактов. Он отметил, что за несколько дней до мероприятия будут мобилизованы все спецслужбы и установлен периметр безопасности. При возникновении угрозы мероприятие ограничат площадью Трокадеро или даже стадионом «Стад де Франс».