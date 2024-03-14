Бои под Курском и Белгородом, бомба на ЗАЭС: как ВСУ атакуют РФ 14 марта

Фото: МО Украины

Российские территории за минувшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Диверсионные группы в очередной раз попытались прорваться на территории Курской и Белгородской областей. Вооруженные силы Украины обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС. Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге членов террористической организации, планировавших отравить бойцов СВО. Бывшего участника специальной военной операции на Украине в составе ЧВК «Вагнер» подозревают в поджоге железной дороги в Саратове. Подробности — в материале NEWS.ru.

ФСБ предотвратила отправку отравленных продуктов в зону СВО

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге четверых членов законспирированной ячейки «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который курируется украинской военной разведкой.

В спецслужбе заявили, что задержанные занимались разведывательной деятельностью для подготовки терактов на объектах критической инфраструктуры в Северной столице и в Ленинградской области. Они также планировали отправить российским военнослужащим в зону СВО продукты, отравленные высокотоксичным веществом, сообщили в ФСБ.

Следственная служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила против задержанных уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации) .

Фото: fsb.ru

ВСУ сбросили взрывное устройство на территорию ЗАЭС

Пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство в пяти метрах от баков с дизельным топливом на территории атомного объекта.

В пресс-службе назвали подобные атаки недопустимыми. Представители станции отметили, что последствия таких обстрелов могут быть ужасными, однако нападения по-прежнему фиксируются.

Шесть человек пострадали и один погиб при ракетном ударе по Белгороду

13 марта российские средства ПВО сработали по меньшей мере восемь раз в Белгородской области. За это время над регионом были уничтожены 10 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Воздушную тревогу объявляли в регионе несколько раз. Накануне ВСУ как минимум дважды обстреляли город Грайворон. Один из снарядов попал в частной жилой дом. В результате ударов пострадали две женщины, одной из них оторвало ногу.

Утром 14 марта город снова был обстрелян, мирный житель получил легкое ранение руки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Кроме того, накануне были зафиксированы прилеты снарядов в селе Тишанка, никто не пострадал. В селе Щетиновка в результате обстрела были повреждены трактор и легковой автомобиль, отметил глава региона.

По словам Гладкова, БПЛА атаковал село Покровка. Дрон врезался в дерево и взорвался, в результате чего были повреждены два жилых дома и хозпостройка. Дрон-камикадзе влетел в инфраструктурный объект связи в селе Новая Таволжанка. Никто из местных жителей не пострадал.

Накануне власти Белгорода отменили массовые мероприятия на Масленицу из-за оперативной обстановки в регионе.

Около 08:30 мск 14 марта ВСУ попытались атаковать регион из реактивной системы залпового огня. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов.

Шесть человек пострадали в Белгороде в результате падения обломков ракет, сообщил Гладков в Telegram. Один из снарядов прилетел по легковому автомобилю, водитель скончался на месте.

11 частных жилых домов, два многоквартирных дома, объект здравоохранения, гостиница, фитнес-зал и 53 автомобиля получили повреждения в результате удара ВСУ по областному центру, отметил губернатор.

Диверсанты попытались проникнуть в Белгородскую область

Утром 14 марта украинские диверсанты в очередной раз попытались вторгнуться на территорию Белгородской области. Бой между ДРГ и ВС РФ произошел в районе села Сподарюшино, расположенного у границы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что диверсанты не смогли пересечь границу. По его словам, ДРГ потеряла порядка 40 человек в ходе боестолкновения.

Вагнеровца подозревают в поджоге ж/д путей в Саратове

Участника СВО из состава ЧВК «Вагнер» задержали по подозрению в поджоге железнодорожных путей в Саратове.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил со ссылкой на источник, что задержанный 24-летний россиянин действовал вместе с сообщником. Силовикам удалось оперативно найти злоумышленников благодаря тому, что перед поджогом они купили на местной заправке полтора литра бензина и зажигалки, оплатив их банковской картой.

На допросе вагнеровец признался, что действовал по заданию куратора, с которым общался по интернету. За диверсию ему обещали 15 тысяч рублей. В телефоне задержанного нашли фото- и видеоотчеты с места поджога. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В Мариуполе задержали шпионку

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано шесть случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили пять обстрелов на Горловском направлении и один — на Донецком. ВСУ выпустили 20 боеприпасов по региону. Газопровод получил повреждения в Перовском районе областного центра, 185 абонентов остались без газа. Мужчина 1962 года рождения пострадал в результате детонации взрывного устройства в Мариуполе.

Силовики задержали в Мариуполе женщину, подозреваемую в работе на украинские спецслужбы. По информации ФСБ, она собирала сведения о дислокации российских военных подразделений. В частности, украинские кураторы просили женщину передавать данные о расположении российских блокпостов и о БПЛА. За эту работу ей обещали вознаграждение.

Более 40 беспилотников были уничтожены под Воронежем

Накануне около двух часов ночи опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области. Предупреждение действовало до трех часов дня. Губернатор области Александр Богомаз сообщил, что над регионом были сбиты более 40 воздушных целей.

В 17:09 мск в Воронежской области вновь объявили опасность атаки беспилотников. Предупреждение отменили спустя час. По словам Богомаза, никто из местных жителей не пострадал.

БПЛА упали на территории НПЗ в Ростовской области

Утром 13 марта три беспилотника ВСУ были посажены средствами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску Ростовской области. Как позже заявил губернатор Василий Голубев, дроны упали на территорию местного НПЗ.

«БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены. Последствия уточняются», — отметил глава региона.

Украинская ДРГ попыталась прорваться к Теткино

Накануне ракетную опасность трижды объявляли в Курской области: два раза — в Курской районе, один — в Глушковском. Поселок Теткино попал под обстрел ВСУ, в результате которого хозпостройка и магазин получили повреждения. Кроме того, был контужен местный житель.

Вечером 13 марта в регионе вновь была объявлена опасность атаки БПЛА. В ночь на 14 марта предупреждение сработало повторно. Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за ночь перехватили или уничтожили три беспилотника.

Утром 14 марта поселок Теткино снова попал под обстрел украинских военных. Под огнем ВСУ также оказалось село Пригородняя Слободка. По словам главы региона Романа Старовойта, никто из местных жителей не пострадал. В Пригородней Слободке вспыхнул инфраструктурный объект, пожар оперативно потушили.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Курской области через поселок Теткино. По словам губернатора Романа Старовойта, пограничная служба ФСБ России и ВС РФ остановили противника.

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