Очередная попытка ВСУ устроить террор в Белгороде: это уже не работает

Фото: МО Украины

В ночь с 3 на 4 октября в Белгороде обломками украинских БПЛА было повреждено административное здание. Это уже не первая новость касательно воздушный атак на города РФ. Такие новости мы слышим постоянно. Неужели наша ПВО не справляется?

Ждать ли нам новых взрывов?

К сожалению, да. Это не значит, что мы проигрываем или что ПВО не может нас защитить. Просто ПВО не работает как волшебный щит, уничтожая все, что прилетит.

Приведу для примера систему «Железный купол», которым так гордятся в Израиле. Это самая технологичная и эффективная система на данный момент. Причем против купола используют в основном ракеты, созданные кустарным способом. Но даже «купол» сбивает не все ракеты.

Невозможно создать совершенную систему обнаружения и уничтожения воздушных объектов, но можно приблизиться к этому. Основная проблема в том, что меры противодействия обнаружению совершенствуются настолько же быстро. К тому же объект необходимо не только обнаружить, но и уничтожить до того, как он успеет выполнить свою миссию.

Насколько качественно работает наше ПВО

Учитывая, что взрывы дронов в черте Белгорода и ближайших городов до сих пор считаются новостью, можно спать спокойно. ПВО работает. Только в эту ночь был сбит 31 дрон. А повреждения в виде разбитых стекол — это ерунда. Особенно учитывая возможности беспилотников, которые легко могут разрушить целое здание.

Не секрет, что украинская армия использует дроны скорее для устрашения, нежели для получения преимущества во время своего «контрнаступа». Но пока нам не сильно страшно.

Фото: МО РФ

Как обезопасить себя и спокойно спать

Хотя все здания, которые ранее были повреждены БПЛА, сейчас активно ремонтируются, уверенности и спокойствия местным это не прибавляет. И понять волнение людей можно.

Однако если вы живете на расстояние более 100 км от зоны боев, то постоянно бояться беспилотников точно не стоит. К тому же количество наших систем ПВО на границе с Украиной только растет. И по идее ситуаций, когда беспилотники улетают далеко вглубь страны, уже быть не должно.

И сейчас нам остается только ждать. Либо пока у ВСУ иссякнут ресурсы. Либо когда они наконец-то перестанут терроризировать гражданских. Ну либо мира и окончания СВО.

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