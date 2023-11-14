Очередь на «Щелкунчик» как предвестник поствыборных реформ в стране

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Еще год назад свалка у касс Большого театра вызывала нечто вроде умиления: мол, такова сила искусства, ради приобщения к волшебной силе которого люди готовы сутками стоять в очереди. А сам ажиотаж вокруг балета «Щелкунчик» в преддверии новогодних праздников воспринимался еще и как единственный высокодуховный предмет дефицита в обстановке всеобщего материального насыщения. Но ныне что-то пошло не так. И сейчас эта безумная очередь — символ архаики и провального менеджмента главного театра страны.

Нет неприкасаемых

Утверждение, что мы в области балета впереди планеты всей, никогда не вызывало возражений. Большой театр, как национальная краса и гордость, всегда был вне критики. А ажиотаж с билетами воспринимался как лучшее доказательство успешности театральной политики. Само посещение Большого театра для многих было незабываемым событием. Отчего же именно сейчас в разочарованной и усталой толпе у касс возникли идеи подачи коллективных исков к администрации театра?

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Самое простое объяснение в том, что в обществе, от которого требуют жертв, связанных с боевыми действиями на Украине, перестройкой отношений с Европой и отказом от некоторых ставших было привычными вещей, растет запрос на справедливость и прозрачность решений. И высокомерное равнодушие, которое демонстрирует администрация Большого, начинает раздражать.

То, что вчера воспринималось как данность и отражение высших природных законов, ныне встречает полное отторжение. Театралы не понимают, почему по-прежнему торжествует наглый спекулянт-перекупщик, почему на фоне удачного электронного голосования на недавних выборах нельзя наладить надежную электронную систему продажи билетов по паспортам. Наконец, почему просто не увеличить число спектаклей, раз уж в последние недели года именно «Щелкунчик» превратился в почти мистический новогодний символ.

С кем вы, мастера искусства

Мы же помним, что директор Большого театра Владимир Урин вместе с рядом других деятелей искусства поспешил подписать письмо с призывом остановить СВО и сесть за стол переговоров. Конечно, этот порыв можно было объяснить общей неосведомленностью и желанием не вызывать раскол в самом театре, многие солисты которого привыкли жить на несколько стран сразу. Потому Большой и стремился держаться вне политики, поспешно отказываясь, тем не менее, от постановки уехавшего Серебрянникова.

Но унизительная свалка у касс тут же вернула в массовый обиход подзабытый нарратив о несправедливых привилегиях чиновников, депутатов. На которых, дескать, рассчитана бронь, еще больше снижающая шансы рядового поклонника балета увидеть вожделенное зрелище.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Урин

Депутаты уже бросились опровергать «лживый вброс». Но лучше бы они этого не делали. У нас такие поспешные оправдания воспринимаются как косвенное признание факта. А ведь борьба с различными привилегиями была одним из триггеров событий августа 1991 года. И сейчас далеко не все проявления советского наследства воспринимаются с умилением и ностальгией.

Пока суд да дело

Не знаю, действительно ли Генпрокуратура начнет доследственную проверку дел в Большом театре. Уверен, что вскоре мы узнаем о наличии неких сил, готовых на пустом месте раскачивать ситуацию. Уже вплывает имя высокопоставленного чиновника, который совмещает многотрудную службу государству с постановкой оперных спектаклей и который мог бы переформатировать Большой в свете новых назревших требований.

Но главный урок создания толпы, готовой затоптать более слабых на фоне цитадели русского высокого искусства, в другом. «Вы знаете, насколько в обществе высок запрос на справедливость, честность и открытость», — говорил президент России Владимир Путин. А потому, по его словам, надо людей слышать и слушать. И ситуация у касс Большого просто деталь большой и сложной картины накануне важнейшей президентской кампании.

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