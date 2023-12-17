«Очень тяжелые бои»: что происходит в Авдеевке и Марьинке 17 декабря «Фронтовая птичка»: ВКС России поразили командный пункт ВСУ под Авдеевкой

Фото: Александр Река/ТАСС

Бойцы ВС РФ продолжают движение на Донецком направлении. Что пишут военкоры, какая ситуация у Авдеевки и Марьинки 17 декабря?

Что происходит у Авдеевки 17 декабря

Как сообщает политик Олег Царев, на Авдеевском направлении идут тяжелые бои. Несмотря на это, российские войска делают успехи в плане перерезания последнего пути снабжения ВСУ.

«На Авдеевском направлении очень тяжелые бои. ВС РФ с боями приближаются к перерезанию последнего пути снабжения авдеевской группировки ВСУ на линии Очеретино — Бердычи — Орловка — Авдеевка», — пишет Царев в своем Telegram-канале.

Он добавляет, что подразделения ВС РФ атакуют позиции украинской армии по направлению к населенному пункту Новокалиново. В то же время ВСУ готовятся к обороне Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ, Коксохим).

«На северном фланге ВС РФ атакуют в сторону Новокалиново. ВСУ готовятся к обороне Коксохима. Bradley пока сдерживают атаки наших военных. На южном фланге, севернее промзоны, наши взяли в окружение позиции ВСУ в лесопарке и заняли позиции на территории транспортного предприятия. Наши ведут огневую подготовку перед новым наступлением. ВСУ снимают свои силы с других направлений, тянут в Авдеевку», — отмечается в публикации Царева.

Как пишет Telegram-канал «Фронтовая птичка», самолеты ВКС России нанесли удар по командному пункту ВСУ на Авдеевском направлении.

«Тактическая авиация ВКС России нанесла удар по позициям и точкам дислокации сосредоточения противника. В частности, был нанесен удар по опорному пункту и командному пункту управления одной из бригад ВСУ», — пишет источник.

«Фронтовая птичка» добавляет, что самолеты Су-34 ВКС России атаковали тыловые позиции украинских войск, применив УФАБ.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Что происходит в Марьинке и окрестностях 17 декабря

Как сообщал утром 17 декабря Telegram-канал «Два майора», город Марьинка практически полностью освобожден — российские войска зачищают окраины населенного пункта.

«Марьинка взята, идет зачистка окраин. Важным стало движение ВС России из города на юг, к населенному пункту Победа. Одновременная активизация наших войск в направлении Новомихайловки указывает на замысел по выходу к Угледару с северо-востока. ВСУ готовятся к обороне и в Курахово, западнее Марьинки», — отмечалось в публикации источника.

Олег Царев подтверждает, что украинские войска готовятся оборонять Курахово.

«ВС РФ двигаются со стороны Марьинки к Курахово, которое ВСУ активно готовятся оборонять», — пишет политик в своем Telegram-канале.

По данным Царева, ВС РФ имеют успехи в ходе наступления на позиции украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка.

«На Южно-Донецком направлении ВС РФ развивают успех у Новомихайловки. Наши зачищают позиции на территории кладбища и промзоны на окраинах. С мест сообщают, что ВСУ отходят с окраин вглубь села», — сообщает он.

Информацию Царева подтверждает военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке. Как подчеркивает аналитик, российским войскам удалось взять определенное количество позиций украинских войск.

«Бойцы ВС РФ также наступают на село Новомихайловка к югу от Марьинки. Россиянам удалось занять ряд украинских позиций», — цитирует Репке Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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