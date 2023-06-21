«Очень тревожная ситуация»: военэксперт призвал укрепить Балтийское море Военный эксперт Дандыкин призвал укрепить безопасность РФ в Балтийском море

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

России нужно укрепить безопасность в районе Балтийского моря, где возникла очень тревожная ситуация из-за вступления Финляндии в НАТО, заявил NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он напомнил, что в Североатлантический альянс пытается вступить Швеция, а в Дании планируют производить подводные лодки.

Нужно решать задачи на Балтийском флоте. Там очень тревожная ситуация, потому что Финляндия вступила в НАТО, Швеция пытается вступить, Дания собирается строить подводные лодки. Активизировались те ребята, которые раньше не активничали, — считает Дандыкин.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что до конца 2023 года ВМФ РФ ожидает поступления 30 кораблей, катеров и судов. В ведомстве отметили, что всего с начала года российские моряки уже получили шесть кораблей и судов различных классов.

Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб Военно-морского флота Виктор Блытов заявил, что российским военным не хватает ударных морских кораблей в зоне СВО на Украине. По его словам, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов прав и ударные плавательные средства следует строить как можно быстрее.