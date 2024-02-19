«Очень опасно»: военный эксперт оценил новую тактику ВСУ Литовкин назвал планы ВСУ подорвать емкости с химикатами терроризмом

Фото: МО Украины

Использование синильной кислоты и аммиака — это настоящий террористический акт, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Так он прокомментировал сообщения о том, что ВСУ собираются использовать новую тактику в боевых действиях, подразумевающую подрыв емкостей с химикатами во время продвижения российских войск. Эксперт отмечает, что у военнослужащих ВС РФ есть средства индивидуальной защиты и это не остановит их продвижение, а значит, действия украинских военных направлены против мирного населения.

Новая тактика ВСУ связана с тем, что им не удается добиться успеха на фронте, поэтому разрабатываются все более изощренные способы, чтобы навредить. Использование синильной кислоты и аммиака — это настоящий террористический акт. Причем совершать они его будут в основном против мирного населения, так как у российских военных есть комплексная система защиты — противогазы и многое другое, — говорит Литовкин.

По его словам, мировому сообществу не интересна судьба мирного населения. Поэтому следить и пресекать подобные акции российским войскам предстоит самостоятельно.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что украинские власти готовят при поддержке США и их союзников опасные химические провокации против ВС РФ. По его словам, российская сторона требует от государств — участников ОБСЕ дать этим действиям категорическую оценку.