«Очень едкий запах, жене плохо стало»: очевидец о пожаре в Ишиме

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В городе Ишим Тюменской области 28 апреля вспыхнул пожар в торговом центре «Гагаринский», площадь которого составила около 5 тысяч квадратных метров. В интервью изданию «Газета.ру» очевидец происшествия сообщил, что в результате возгорания появился «очень едкий запах», от которого стало плохо его супруге и она чуть не упала в обморок.

Очень едкий запах. Все, кто там был, пропахли. За метров 50 был едкий дым. У меня все вещи пропахли. Мне плохо не стало, а жене – да. Мы минут 15 там находились, жена попросила уехать, сказала, что от запаха гари задыхается и чуть в обморок не падает, — сказал он.

По его словам, возгорание началось под крышей ТЦ, пожар распространился быстро. Мужчина добавил, что посетители вместе с продавцами без паники покинули здание и находясь на улице увидели дым.

Паники ни у кого не было. Все быстренько, шустренько вышли, начали наблюдать за действием <...>. Приехали четыре пожарные машины. Всё еще тушат. В торговом центре три этажа, штук 40-50 магазинов частников. Это один из крупных торговых центров города, и такой крупный пожар, — подытожил он.

Ранее сообщалось о пожаре на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Загорелась верхняя палуба, эпицентром возгорания стала рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция. По одной из версий, причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности. Пожар был ликвидирован, возбуждено уголовное дело.