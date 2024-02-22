Оценено политическое будущее Надеждина после отъезда из России Политолог Макаркин допустил участие Надеждина в выборах в Мосгордуму

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

Политическая карьера Бориса Надеждина не закончилась, несмотря на отъезд из России, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, кампания Надеждина показала, что у него есть достаточно сторонников. Макаркин не исключил, что политик будет баллотироваться на выборы в Мосгордуму осенью.

В ближайшее время этой осенью будут выборы в Мосгордуму. Наверное, будет смотреть в этом направлении, какие есть возможности. Говорят, что у него есть план на парламентские выборы 2026 года, но многое будет зависеть от выборов в Мосгордуму. Я не вижу, что политическая карьера Надеждина закончилась. Его кампания показала, что у такого политика есть сторонники. Они появились быстро, — сказал Макаркин.

Политолог отметил, что Надеждин смог заинтересовать требовательный электорат. Макаркин считает, что его политическое будущее зависит от него самого.

Электорат не прочно с ним связан, он нестабильный. Но такой политик заинтересовал требовательный электорат, и они выразили ему свою симпатию. Не видно, что он собирается уходить из политики, другое дело, что у него сборный электорат. Им заинтересовались. Но дальше зависит от самого Надеждина, насколько он сможет поддержать интерес к себе, — добавил Макаркин.

Верховный суд РФ ранее отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривавшего отказ Центризбиркома РФ в регистрации его кандидатом в президенты России. После этого он уехал из страны. По мнению Макаркина, отъезд политика связан с тем, что Надеждин не хочет обострять отношения с властью.