Обыски проходят у сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой

https://static.news.ru/photo/074f11e4-c1ab-11ea-b611-fa163e074e61_660.jpg Юлия Галямина Фото: galiamina/vk.com

Сотрудники правоохранительных органов утром 9 июля пришли с обысками к муниципальному депутату Юлии Галяминой, координатору «Открытой России» Татьяне Усмановой, шеф-редактору «МБХ медиа» Сергею Простакову и другому координатору «Открытой России» Ольге Горелик.

Как пишет «Медиазона», в «Открытой России» сообщили , что мероприятия проводятся в рамках дела ЮКОСа 2003 года. Также силовики пришли к юристу «Правозащиты Открытки» Алексею Прянишникову, который живёт в Томске. По словам его супруги, мужчине не дают связаться с его адвокатом.

Ну вот и началось. У меня обыск. Меня дома нет. Там только сын. Он не хотел открывать, но полиция пригрозила взломать дверь, — написала Галямина в своём Telegram-канале.

Позже появилась информация, что в квартиру не пускают адвоката депутата Михаила Бирюкова, причём он пытается попасть туда больше часа. Галямина заявила, что таким образом грубо нарушается закон.

Как писал NEWS.ru ранее, полиция в очередной раз задержала издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова. 7 июля активисту предъявили обвинение по делу о втором гражданстве.