Объявлены в розыск еще два высокопоставленных чиновника Украины МВД РФ объявило в розыск Алексея Данилова и Павла Климкина

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Бывший глава Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов и экс-глава Министерства иностранных дел страны Павел Климкин объявлены в розыск по одной из статей Уголовного кодекса РФ, следует из базы данных розыска МВД России. Там не указано, в каком именно преступлении они подозреваются. Павла Климкина разыскивают и на родине.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк был объявлен в розыск МВД России 4 мая по уголовной статье. Какой именно — также не уточняется.

Политолог Сергей Марков допустил, что объявление МВД России в розыск экс-лидера Украины Петра Порошенко и действующего президента этой страны Владимира Зеленского говорит о подготовке РФ к обсуждению возможного мирного договора. Он не исключил, что РФ потребует признать все указы обоих государственных деятелей нелегитимными. По его словам, Москва не станет добиваться их выдачи, так как никто на это не пойдет.

Петр Порошенко назвал объявление его в розыск МВД России почти боевой наградой «за патриотизм и любовь к Украине». Политик похвастался, что его деятельность в последние годы получила высокую оценку.