«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

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До полудня 17 февраля в Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. В Гидрометцентре России напомнили, что это значит, что погода является потенциально опасной.

Причиной стала гололедица, сказано на сайте ведомства.

Сильные морозы в столице привели к тому, что весь вторник в городе был «оранжевый» уровень. Это значит, что была объявлена вероятность нанесения ущерба. Это касалось не только столичного региона, но всей территории Центрального федерального округа.

Центральный федеральный округ: 16-20 февраля на большей части округа аномально холодная погода, — сказано в сообщении Гидрометцентра.

В среду в Москве будет облачно, ожидается небольшой снег. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. Днем прогнозируется от −13 до −15 градусов.

Правила питания в мороз нужно менять — это касается, в частности, людей, которые придерживаются диет, направленных на снижение веса, писал NEWS.ru. По словам врача-диетолога Анны Белоусовой, при сильных морозах организм «согревается» от жиров и углеводов, которые, как правило, убирают из рациона люди на диете.