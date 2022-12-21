Объяснены планы создания Московского и Ленинградского военных округов Военный эксперт Матвийчук: Москва и Петербург требуют более четкого руководства в условиях СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Москва, Санкт-Петербург и близлежащие города в условиях специальной военной операции требуют более четкого руководства со стороны военных специалистов, по этой причине в числе ответных мер на расширение НАТО министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил — Московский и Ленинградский военные округа, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он напомнил, что во времена СССР военные округа занимались не только боевой подготовкой, но и формированием территориальной обороны регионов.

Московский и Ленинградские округа превращались во фронты, а на их базе оставались округа военного времени и они осуществляли подготовку мобилизационного и экономического резерва. Это было административное формирование, которое выполняло функцию хозяйственника. Я думаю, сейчас настало время вернуть эти округа, пройдет эксперимент по Московскому и Ленинградскому, не исключено, что и все остальные получат эти функции, — считает Матвийчук.

Ранее Шойгу в ходе расширенной коллегии Минобороны РФ заявил о необходимости довести численность Вооруженных сил России до 1,5 млн человек, включая 695 тысяч контрактников. По его словам, подобные меры важны для обеспечения безопасности страны. Также Шойгу отметил, что приоритетной задачей на 2023 год является продолжение спецоперации до полного ее завершения.