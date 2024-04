Обвинения в поддержке СВО, скорбь о «Крокусе»: как живет модель Ирина Шейк

Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ирина Шейк

Супермодель Ирина Шейк недавно поделилась с подписчиками в соцсетях откровенным снимком. Как сейчас живет икона модной индустрии, поддержала ли она СВО, что говорила о теракте в «Крокус Сити Холле», с кем встречается?

Чем знаменита Ирина Шейк

Настоящее имя супермодели — Ирина Шайхлисламова. Она родилась 6 января 1986 года в городе Еманжелинск под Челябинском. Сразу после окончания школы Шейк уехала в Челябинск и поступила в местный экономический колледж, где изучала маркетинг. Там представители местного имидж-клуба, заметив девушку, предложили ей работу в модельном агентстве.

Карьера модели для Шайхлисламовой началась с победы в Челябинском конкурсе красоты «Супермодель-2004». С 2005 года она начала работать в Европе, а затем в США.

Шейк появлялась на обложках самых известных журналов, включая Vogue Russia (2016, 2017), Vogue Espana (2013, 2014, 2017), Vogue Turkey (2016), Vogue Germany (2016, 2017), Vogue Brasil (2014, 2017), Vogue Japan (2016, 2017), Vogue Mexico (2014). Фото Ирины украшали обложки таких изданий, как Glamour, Maxim, Allure, GQ, Numero, Vanity Fair, Grazia, Harper's Bazaar, Cosmopolitan.

Была лицом брендов Armani Exchange (2010), Guess (2008–2009), Intimissimi (2007–2009), Beach Bunny (2009), Lacoste (2007), La Perla (2007), Givenchy & Givenchy Jeans (2015–2017), Agua Bendita (2015), Linda Farrow (2015), Replay (2011, 2017), Twin-Set (2014), Alberta Ferretti (2017), Blumarine (2017) и других. В рангах сайта models.com Шейк значится в списке самых сексуальных моделей и икон индустрии.

Кроме того, в 2011 году Ирина сыграла персонажа Милу Белову в компьютерной игре Need for Speed: The Run, а в 2013 году исполнила роль Мегары в фильме «Геракл» с Дуэйном Джонсоном.

Фото: Manuele Mangueliarotti/Keystone Press Agency/Global Look Press Ирина Шейк

Что известно о личной жизни Ирины Шейк

С 2010 по 2015 год состояла в отношениях с португальским футболистом Криштиану Роналду, пятикратным обладателем «Золотого мяча» и одним из лучших игроков в истории этого вида спорта.

С апреля 2015 года встречалась с американским актером Брэдли Купером. 21 марта 2017 года у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. В июне 2019 года стало известно, что пара рассталась.

В 2023 году издание Daily Mail сообщило о возможном романе Шейк с экс-футболистом Томом Брэди. Как уточнялось, молодые люди познакомились в мае прошлого года у миллиардера Джо Нахмада в Италии.

«Это не просто интрижка. Между ними химия, они понимают друг друга и довольно хорошо ладят. Им очень интересно, к чему это приведет. Но это еще только начало. Он на самом деле хочет, чтобы все получилось. Он очень высокого мнения об Ирине и о том, куда могут зайти эти отношения», — рассказал журналистам один из приятелей Брэди.

Чем сейчас занимается Ирина Шейк

Несколько дней назад супермодель поделилась с пользователями откровенным снимком. Она опубликовала на своей странице в социальной сети фото из ванной. В кадре Шейк прикрывает грудь светлым махровым полотенцем.

В одном из недавних интервью Шейк призналась, что разговаривает с дочерью Леей на русском языке. В минувшем месяце она опубликовала в соцсетях открытку на 8 Марта, которую девочка написала на русском языке, и выложила фото конфет «Аленка» и «Мишка на Севере».

Недавно Шейк украсила обложку апрельского номера Vogue Netherlands, а также появилась в рекламных кампаниях австрийского ювелирного бренда Swarovski и российского бренда одежды Gloria Jeans (GJ).

Фото: Cinzia Camela/Keystone Press Agency/Global Look Press Ирина Шейк

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта и унес жизни 145 человек, Шейк поддержала россиян. Супермодель опубликовала фотографию билборда, на котором была надпись: «Скорбим. 22.03.24». Знаменитость сопроводила публикацию смайликами с изображениями сложенных рук и разбитого сердца.

В настоящее время, по данным СМИ, Шейк проживает в Нью-Йорке.

Шейк поддержала СВО?

В 2022 году Шейк заявила о намерении сделать пожертвования ЮНИСЕФ и Красному Кресту для поддержки их гуманитарных усилий на Украине и призвала своих последователей сделать то же самое.

В том же году Шейк опубликовала в соцсетях пост, где показала русскую баню, которую она посещает по традиции, а также салат оливье. Пост она подписала: Russianzz on Wednaday, где первое слово написано через латинские Z, которые ассоциируются с российской спецоперацией. После этого на Ирину обрушились критики, а западные таблоиды даже призвали крупные фирмы разорвать с ней контракты.

Модель решила перевести острую ситуацию в шутку, пообещав в своем блоге больше «никакой политики».

«Иногда салат — это просто салат. Обещаю, что никаких зашифрованных посланий или политических комментариев здесь нет. Всем любви», — написала она.

