Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для Гиркина Адвокат Молохов: прокурор запросил четыре года и 11 месяцев тюрьмы для Гиркина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков (Гиркин)

Сторона обвинения запросила четыре года и 11 месяцев лишения свободы для экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по уголовному делу об экстремизме, сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов. Он уточнил, что в случае вынесения обвинительного вердикта Гиркин отправится в колонию общего режима.

Прокурор в прениях попросил суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года 11 месяцев с содержанием в колонии общего режима, — уточнил адвокат.

Гиркину ранее предъявили обвинение в призывах к экстремизму из-за постов в Telegram о возможной сдаче Крыма и невыплате довольствия российским военным. Его арестовали в июле 2023 года. Подсудимый не признал свою вину.

Ранее Гиркин сообщил о самовыдвижении на выборы президента России в 2024 году. Об этом он написал в письме из СИЗО. Бывший глава Минобороны ДНР поручил соратникам развернуть штабы по сбору подписей. Гиркин также призвал политические и общественные организации поддержать их в этом деле.

Депутат Госдумы, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай счел «смешными» планы экс-министра обороны ДНР. Политолог Евгений Минченко в свою очередь высказал уверенность, что ЦИК России не зарегистрирует Гиркина в качестве кандидата в президенты. По словам эксперта, экс-министр обороны ДНР занимается «пиар-историей» с целью улучшить свое положение как заключенного.