Обвинение попросило проверить слова Навального на предмет оскорбления судьи

https://static.news.ru/photo/2d273aaa-7028-11eb-8e0f-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Помощник прокурора Екатерина Фролова в деле о клевете со стороны оппозиционера Алексея Навального попросила направить в Следственный комитет РФ материалы с заседания суда с целью проверки заявлений подсудимого на предмет оскорбления судьи во время слушаний.

Прошу выделить из материалов дела и направить для проверки в Главное следственное управление СК РФ по Москве оскорбительные высказывания, допущенные Навальным в ходе процесса в отношении ветерана Игната Артёменко, государственного обвинителя и судьи, — заявила представитель обвинения.

Адвокаты Навального выразили протест в связи с ходатайством Фроловой, а сам оппозиционер выразил недоумение в связи с подобными заявлениями помощника прокурора.

Серьёзно? Мои оскорбления? Я был самым милым подсудимым в контексте всего, что здесь было. Всё, что было сказано, было комплиментом. Если были оскорбления, вы хоть скажите, какие, чтобы я имел в виду в будущем, — возмутился Навальный.

16 февраля началось третье заседание по обвинению Навального в клевете в отношении Артёменко. Ранее суд уже рассмотрел доказательства со стороны обвинения и допросил обвиняемого.

Навального обвинили в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко после высказываний в Сети о продажности пенсионера, принявшего участие в съёмках ролика в поддержку изменений в Конституцию РФ. Статья о клевете не подразумевает тюремного срока в качестве меры наказания.

Ранее NEWS.ru писал, что Навального доставили в здание Бабушкинского суда из СИЗО «Матросская Тишина» за три часа до начала слушаний.