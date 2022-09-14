Обвинение добавило ряд эпизодов адвокату Сафронова

Фото: Пресс-служба Черемушкинского суда/ТАСС

Адвокат обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Дмитрий Талантов (в центре)

Следствие планирует ужесточить обвинение адвокату Дмитрию Талантову, который представлял интересы журналиста Ивана Сафронова, осужденного за госизмену, рассказал представитель защиты Михаил Бирюков. По его словам, Талантову планируют предъявить обвинение по трем эпизодам: по пункту д ч. 2 ст. 207.3 (распространение фейков по мотивам политической ненависти или вражды) и два эпизода по пункту б ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды лицом с использованием служебного положения). Поводом стали посты адвоката в социальных сетях, пишет ТАСС.

Защита получила уведомление от следствия о проведении следственных действий по предъявлению новых обвинений, — рассказал Бирюков.

Талантов был арестован в июне по решению суда, свою вину он не признает. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

5 сентября Мосгорсуд на закрытом заседании огласил приговор советнику главы Роскосмоса и журналисту по делу о госизмене. Сафронова осудили на 22 года лишения свободы, ему также назначили штраф в размене 500 тысяч рублей.

Во время вынесения приговора по делу о разглашении гостайны журналист Иван Сафронов смотрел в пол и ничего не говорил. Последнее, что он успел сказать перед тем, как его увели из здания суда, стали слова благодарности журналистам, которые пришли поддержать его во время оглашения приговора. Как заявил его адвокат Даниил Никифоров, «еще задолго до того, как стала известна дата приговора, Иван сказал, что воспримет любой приговор абсолютно спокойно. Так и произошло».