Теракт ВСУ в Луганске 7 июня: обвал дома, сколько человек погибло

Фото: U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины утром 7 июня обстреляли Луганск, пострадали более 20 человек, обрушился подъезд жилого дома. Сколько пострадало людей, что известно о погибших и обрушениях, почему ВСУ устроили чудовищный теракт, как с обрушением дома в Белгороде?

Что известно об обстреле Луганска 7 июня, погибшие

В результате обстрела Луганска пострадали 20 человек, включая восьмилетнего ребенка, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Ранее Луганскинформцентр сообщил о серии взрывов, прозвучавших в городе. ТАСС сообщил о семи взрывах и возникшем после них пожаре. Очевидцы отмечали, что пожар начался в районе Острой могилы — мемориальном комплексе на юго-востоке Луганска. По данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в результате удара по Луганску обрушился подъезд жилого дома.

Позднее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них восьмилетний ребенок.

В результате обстрела обрушился подъезд многоквартирного дома. Под завалами находятся люди. МЧС делает все возможное для их спасения, рассказали РИА Новости в военной комендатуре.

ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ЛНР Анну Романову сообщил, что ВСУ атаковали Луганск ракетами ATACMS в количестве не менее шести штук, большая часть из которых была уничтожена в небе системами противовоздушной обороны (ПВО).

«Выпустили не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть ракет сбила ПВО. Тем не менее есть прилеты по гражданской инфраструктуре», — сказала она.

По ее словам, на местах прилетов работают экстренные службы.

Telegram-канал «Старше Эдды» называет случившееся терактом.

«Теракт в Луганске. Иначе удар ракетой по жилому дому назвать нельзя. До этого был Белгород с обрушенным подъездом, теперь вот Луганск. Заявления о красных линиях и о том, что Россия оставляет за собой право на то-то и то-то, вызывают рвотный рефлекс», — пишут авторы канала.

Readovka отмечает схожесть удара 7 июня с событиями 2014 года, когда ВСУ наносили первые удары по городу.

Telegram-канал Mash сообщает о минимум трех погибших.

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