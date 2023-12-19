«РВ»: российский спецназ поразил отряд ВСУ под Авдеевкой с помощью БПЛА

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Бойцы российского отряда специального назначения нанесли удар по отряду украинских солдат в районе Авдеевки, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». По его данным, удар наносился военнослужащими 58-го батальона спецназа 1-го Донецкого армейского корпуса с помощью беспилотника. В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную информацию.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как украинские военнослужащие пытаются спрятаться от беспилотника в небольшом металлическом строении. Однако один из военных попадает в объектив установленной на БПЛА камеры из-за дыры в крыше. После того как противник был обнаружен, оператор дрона сбросил на здание осколочный боеприпас ВОГ-25. Отмечается, что он используется для стрельбы из подствольных гранатометов ГП-25 «Костер», ГП-30 «Обувка» и других.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы России начали применять модернизированные зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-СМ». Они предназначены не только для поражения, но и для обнаружения воздушных целей, в том числе и небольших беспилотников, управляемых артиллерийских снарядов и скоростных баллистических ракет.