Обстрел Луганска, дрон в Подмосковье: как ВСУ атакуют Россию ночью 28 мая

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины каждый день совершают атаки на регионы России. Какие территории РФ оказались в опасности в ночь на 28 мая, что известно о последствиях?

Что за беспилотник сбили в Подмосковье

Telegram-канал Baza сообщил, что около 21:00 в небе над Подмосковьем были слышны три мощных взрыва.

«Предварительно, дрон был сбит над Балашихой. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб. Официальной информации пока нет», — сообщила Baza.

По информации «112», БПЛА упал в лесополосе, после чего начался пожар. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

Позднее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении воздушного шара в Подмосковье.

«Около 21:00 мск дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар», — говорится в публикации МО.

Губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале рассказал, что обломки дрона упали на частный дом. Люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться. Власти окажут помощь по восстановлению дома.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров сообщил, что два жителя Подмосковья ранены осколками сбитого беспилотника.

«Обломки повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. К счастью, никто не пострадал. Пообщался с жильцами и соседями, окажем всю необходимую помощь по восстановлению дома. Также на соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травмами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу — угрозы для жизни нет. Прошу сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников», — говорится в сообщении.

Что известно об обстреле Луганска

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинская армия нанесла удар кассетными боеприпасами по Луганску. Пасечник отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

«В результате атаки началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал он.

Незадолго до этого стало известно, что вечером в Луганске прозвучало несколько взрывов, также начался сильный пожар. Серия хлопков раздалась в городе около 21:05 мск. Уточняется, что перед этим восточная часть населенного пункта подверглась обстрелу. Минобороны России не комментировало информацию.

Около 00:00 мск Луганск подвергся повторному обстрелу, передает корреспондент ТАСС.

«Взрывы произошли в восточной части города. Несколько взрывов произошли около 00:00 мск», — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что, предварительно, несколько человек получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по Луганску.

«Под удар украинских войск попала окраина Луганска. Предварительно, есть пострадавшие», — сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент, в восточной части Луганска к месту предполагаемого удара выдвинулись машины скорой помощи.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник предположил, что повторный обстрел Луганска был произведен по территории, где работают спасатели после предыдущего удара Вооруженных сил Украины вечером в понедельник.

«Жители сообщают еще о двух громких прилетах в том же районе Луганска. Не исключен повторный удар по месту, где работают спасатели, ликвидирующие последствия недавнего ракетного удара», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Какой поселок Белгородской области подвергся атаке ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что военнослужащие ВСУ атаковали беспилотником-камикадзе поселок Совхозный. В результате происшествия никто не пострадал.

«Поселок Совхозный Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет», — написал он.

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