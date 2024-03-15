Сгоревшие машины, разрушенные жилые дома: фото последствий атак на Белгород

Фото: t.me/v_v_demidov

Последствия обстрела Белгорода

Перед выборами президента России резко усилились обстрелы Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. 10 марта в городе объявили ракетную опасность, а с 12 марта начались массированные атаки. ВСУ наносили удары по гражданским строениям — в частности, дрон атаковал здание городской администрации. 13 марта в результате прилета снаряда погиб мирный житель — водитель автомобиля, еще шесть человек пострадали.

Во время обстрела ВСУ села Беловского в пригороде Белгорода девятилетний мальчик закрыл своим телом новорожденную сестру. Оба ребенка получили ранения. У мальчика были зафиксированы множественные повреждения мягких тканей стопы и закрытая черепно-мозговая травма. Новорожденная получила травму головы, а также ранения лица.

По данным Минобороны России, в ночь на 14 марта в Белгородской области были сбиты 11 беспилотников. Один из дронов самолетного типа пытался атаковать Белгород.

К концу дня 14 марта в Белгородской области были зафиксированы 208 прилетов ракет и 23 удара БПЛА. 19 жителей региона получили ранения, еще двое погибли.

15 марта глава региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что система ПВО сбила 10 воздушных целей на подлете к Белгороду. По предварительным данным, один мирный житель погиб. В момент обстрела он находился на рабочем месте в магазине. В результате прилета снаряда мужчина получил множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Кроме того, двое жителей города получили ранения.

В Белгороде были выявлены различные повреждения на территории магазина и одного из корпусов промпредприятия.

Последствия ударов ВСУ по Белгороду — в фотогалерее NEWS.ru.