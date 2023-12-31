Обстрел Белгорода: последние новости 31 декабря, что сегодня, число жертв Гладков: число погибших в Белгороде из-за атаки ВСУ выросло до 24 человек

Фото: t.me/mchs_official

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что число людей, погибших после атаки Вооруженных сил Украины на Белгород, возросло до 24 человек. Что об этом известно?

Что рассказал Гладков про попытку атаки на город

По словам Гладкова, по состоянию на 08:30 31 декабря в Белгороде погибли 24 человека после массированного обстрела ВСУ.

«В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ по состоянию на 8:30 погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице, не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего. 108 человек пострадали», — заявил он.

Также в городе зафиксированы различные разрушения в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах и были установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей.

Кроме того, 31 декабря в 10:43 по московскому времени Гладков сообщил, что в Белгороде звучат сирены воздушной тревоги. Всем гражданам настоятельно рекомендовано пройти в укрытия. В Сети появилось видео с одной из безлюдных улиц города, на котором слышен вой сирены.

В 11:13 сигнал ракетной опасности был отменен.

По информации Telegram-канала Wargonzo, тяжелораненых жителей Белгорода эвакуируют в Москву.

«На консилиуме экстренных служб было принято решение о санитарной эвакуации 25 человек, пострадавших после вчерашнего обстрела города украинскими террористами и чье состояние оценивается как тяжёлое. Среди эвакуируемых 6 детей. Все они будут доставлены в медицинские учреждения Москвы, где им окажут всю необходимую помощь», — сказано в публикации.

Как отреагировали в ООН на атаку ВСУ

В офисе официального представителя генсека ООН назвали неприемлемым нападение на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, комментируя атаку Вооруженных сил Украины на Белгород.

«Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — отметили там.

В офисе представителя генсека добавили, что подобные действия «следует осудить».

Также известно, что зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила заседание Совета Безопасности из-за удара ВСУ по центру Белгорода.

В ходе выступления на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя заявил, что атака на Белгород представляет собой заранее спланированный теракт против мирного города.

«Преднамеренный акт терроризма, направленный против мирных граждан. В результате заранее спланированного и тщательно подготовленного обстрела центральной части города по состоянию на сейчас погибло 18 человек, из них трое детей», — подчеркнул Небензя.

Российский дипломат высказал суждение, что большинство стран Европейского союза, США и Великобритания являются «соучастниками творимых киевской шайкой преступлений». Он напомнил, что РФ приглашала на заседание СБ ООН постоянного представителя Чехии, ракеты производства которой, по данным российского Минобороны, использовались при атаке на Белгород, но тот «малодушно» уклонился.

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