Обстрел Белгорода 5 января: последние новости, разрушения, пострадавшие Сладков назвал «агонией киевского режима» ночной обстрел Белгорода

Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

Последствия обстрела Белгорода

Два человека пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Белгород, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Что известно об обстреле, какие разрушения, о чем пишут эксперты?

Атака ВСУ на Белгород 5 января 2023 года

«Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция — удалили осколок из плеча. В целом в больницах Москвы и Белгородской области 74 раненых. 20 человек в реанимации города Москвы — все находятся под контролем опытных врачей. Продолжаем восстановительные работы. Хотя после ночного обстрела работы прибавилось: много автомобилей посечено, разбиты окна, кровля. Сейчас во время утреннего обхода оценим ущерб и начнем замеры на приобретение строительных материалов и формирование строительных бригад и сами работы», — заявил Гладков.

По данным SHOT, ВСУ атаковали Белгород и область 10 ракетами РСЗО «Ольха». Два человека пострадали: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени, первому пострадавшему провели операцию и удалили осколок, сообщил источник.

«Снаряды ВСУ попали по двору жилого дома в микрорайоне Крейда в Белгороде. Пострадали более 30 автомобилей и около 130 оконных стекол в квартирах домов на улицах Почтовой и Макаренко. Взрывной волной одно авто перевернуло на крышу. Украинские снаряды РСЗО „Ольха“, которые взорвались в Белгороде, были начинены поражающими элементами», — добавил SHOT.

Мнение экспертов об атаке на Белгород 5 января

Военкор Александр Сладков назвал ночной обстрел Белгорода «агонией киевского режима».

«Почему я применяю термин „агония“? Потому, как не верю, что Украина сейчас просто тратит всего лишь часть своего „огромного ракетного и снарядного, быстро пополняемого арсенала“. Неужели там такие залежи огневых средств, что даже перед лицом опасности нашего решительного зимнего наступления Киев тратит все подчистую? У меня складывается впечатление, что Киев сейчас все расстреляет, потом выкинет белое полотенце на ринг. Ну а как по-другому?» — отметил он.

По мнению Сладкова, есть худший вариант: «НАТО намерено реально войти на Украину, занять пока не освобожденную ВС РФ территорию, прежде всего Одессу и Харьков, «принуждая Москву к миру».

«Ну нет, в такую вариацию я не верю, несмотря на то что Борис Джонсон, говорят, обещал это Владимиру Зеленскому, отговаривая его от подписания мира с Россией в Турции, в 2022 году. Но все равно, даже при таком раскладе расстреливать свой арсенал — это нелогично. Короче говоря, или оружия (ракет, реактивных снарядов, средств ПВО) у Киева еще выше крыши, или Украина задает нам такую интересную загадку, ответ на которую лично я жду с нетерпением. Разгадка станет известна ближайшее время», — добавил он.

Авторы Telegram-канала «МИГ России» считают, что обстрел Белгорода связан с днем рождения главы ГУР Украины Кирилла Буданова.

«В общих чертах, понимая универсализм пороков административных аппаратов многих постсоветских стран, мы совсем не удивимся, если узнаем, что массированная и абсолютно тупая ночная атака ВСУ на Крым, Новороссийск и Белгород, закончившаяся по факту ничем (уничтоженные несколько гражданских авто уж точно никак не повлияют на ход военных действий), мы почти уверены, что это безумие имело одну лишь реальную цель. День рождения главы ГУР Буданова. Умный украинец должен понять, стоит ли ему отдавать свою жизнь и здоровье за участие в этом кровавом шоу, где одним Куршавель, а у другим — плацдарм Крынки. И салюты в день рождения в миллионы долларов с гарантированной „ответкой“», — добавил источник.

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