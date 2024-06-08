Обстановка в Харькове 8 июня: что происходит 8 июня, будет ли штурм

Фото: МЧС Украины

В Харькове расстреляли военкомат из гранатомета, а также вспыхнул крупный пожар на одном из складов, рассматривается версия поджога. Что происходит внутри Харькова 8 июня, какая там обстановка, ожидается ли штурм города?

Что происходит в Харькове 8 июня

Утром 8 июня ряд Telegram-каналов сообщил о мощном пожаре на одном из складских помещений в Харькове. Как отмечают источники, прилетов на месте происшествия не было зафиксировано, поэтому рассматривается версия поджога.

«В Харькове сильный пожар на складах с неясным содержимым. Прилетов в данном районе не было. В местных соцсетях активно обсуждают версию поджога. Не исключено, что это работа подполья», — пишет военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Как уточняет Telegram-канал «На самом деле в Харькове», пожар произошел в районе Залютино. По данным источника, местные жители сообщали, что слышали взрыв в районе места инцидента.

«На Залютино сильный пожар. Украинские Telegram-каналы пишут, что прилетов не было, но местные жители утверждают, что проснулись от взрыва», — передает ресурс.

Фото: МЧС Украины

Судя по опубликованным в Сети кадрам, огонь охватил территорию, которая также может быть промышленным предприятием. Объект, предположительно, мог использоваться украинскими вооруженными силами. Как рассказал полковник Геннадий Алехин (Telegram-канал «Адекватный харьковчанин»), на территории, где произошел пожар, могли располагаться одна из бригад ВСУ и склад с боекомплектом.

В аудиосообщении для Telegram-канала «Сладков+» Алехин также рассказал, что ситуация в Харькове сейчас неспокойная, продолжается «отлов» военнообязанных граждан, а 7 июня прозвучал взрыв в одном из помещений территориального центра комплектования (ТЦК, военный комиссариат).

Как передавал украинский телеканал ТСН, по зданию военкомата открыл огонь неизвестный мужчина. По информации журналистов, он имел при себе гранатомет РПГ-18 «Муха». С его помощью мужчина выстрелил в стену здания, в результате чего произошел взрыв.

В материале ТСН уточняется, что никто из сотрудников военного комиссариата и оказавшихся рядом людей не пострадал. Однако из-за взрыва были уничтожены карточки с учетными данными военнообязанных граждан, хранившиеся внутри здания.

Полковник Алехин также сообщил, что в Харьков прибыли иностранные военные инструкторы. Он уточнил, что в основном это граждане Франции, Германии и Польши.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Будет ли штурм Харькова

Вооруженные силы России возьмут под контроль Харьков при помощи окружения и блокировки, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что подобный сценарий с большой вероятностью уже был опробован российской армией в Сирии. По мнению эксперта, взять город штурмом будет достаточно сложно.

«Харьков — очень мощный урбанизированный центр с пригородами. Его штурмовать — фактически провести Берлинскую операцию 1945-го. Предположу, что на данном направлении у ВС РФ таких сил нет. Есть другой вариант, опробованный, скорее всего, ВС РФ в Сирии — окружить, блокировать и вынудить сдаться в плен или бежать», — пояснил Матвийчук.

Фото: МО РФ

По словам эксперта, заявления о том, что Харьков не нужно или невозможно взять под контроль, говорят о неготовности сделать это прямо сейчас. Матвийчук выразил уверенность, что пока российская армия ограничится ударами по военной инфраструктуре, а также уничтожением живой силы и техники ВСУ.

«Думаю, что на Западе исходят из своего опыта — разрушить все до основания, разбомбить, а потом на руинах отпраздновать победу. Россия так не поступит. Время лобовых штурмов прошло. Во время Второй мировой войны плотность артиллерии доходила до 300 орудий на километр, а плотность пуль — семь-восемь на погонный метр. А сейчас тысячи пуль на погонный метр, двигаться нереально, командирам нужно заботиться о жизни солдат», — заключил эксперт.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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