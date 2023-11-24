Обстановка у Авдеевки 24 ноября: последние новости, какие успехи у ВС РФ WarGonzo: ВСУ пытаются создать угрозу ВС РФ на северном фланге Авдеевки

Фото: МО Украины

Украинская армия пытается создать угрозу бойцам ВС РФ, наступающим на Авдеевку с северного фланга, передает WarGonzo. Что сейчас происходит на Авдеевском направлении и какие сегодня другие новости с этого участка фронта СВО?

Ситуация у Авдеевки 24 ноября 2023 года

«На Донецком фронте ВС РФ при поддержке артиллерии и авиации вели штурмовые действия в промзоне юго-восточнее Авдеевки, с северо-востока на коксохимический завод, на Степное (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) и у подконтрольной украинским войскам Новобахмутовки (аналогичная за ВС РФ северо-восточнее). На двух из последних перечисленных участках есть тактическое продвижение», — пишет WarGonzo.

По информации источника, сейчас на Авдеевском направлении идут бои за терриконы к северо-западу от Горловки.

«Украинские войска стремятся занять высоты для движения на город и параллельно пытаются создать угрозу российским подразделениям, наступающим на Авдеевку на северном фланге. Под обстрелами позиции ВСУ в Новомихайловке, Победе, Марьинке, Георгиевке, городе Красногоровке, Кураховке, Невельском, Нетайлове, Очеретине, Александрополе (населенный пункт к юго-западу от Горловки), Сухой Балке, Нью-Йорке и Южном. Удары по украинским подразделениям в четырех из последних перечисленных населенных пунктов говорят об их концентрации на Горловском участке», — добавил WarGonzo.

«Рыбарь» сообщил, что на южном фланге Авдеевки, в промзоне у станции Ясиноватая-2 российские бойцы вновь провели успешную атаку.

«Были взяты пять построек, в которых ранее располагались украинские формирования. Кроме того, российские военнослужащие стали применять в Авдеевке кассетные бомбы РБК-500. Новый тип снарядов поможет уничтожать живую силу противника еще успешнее, что облегчит дальнейшее наступление на участке», — отметил источник.

Readovka рассказала, что на Авдеевском участке ВС РФ продолжают наступать в районе Степного, есть успехи.

«К тому же наши бойцы атаковали в районе Новокалиново, у коксохимического завода, в промзоне к югу от Авдеевки и в Первомайском», — подчеркнули авторы канала.

«Два майора» пишут, что на Авдеевском направлении продолжаются тяжелые бои.

«Активные действия проходили у Степового и Красногоровки на северном выступе фронта. На южном участке ВС России шло уничтожение позиций врага огнем танков и артиллерии в районе промзоны. ВС России не снижают артиллерийских и воздушных ударов по противнику, в том числе на территории коксохимического завода», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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