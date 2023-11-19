Российская армия продвигается на севере у Авдеевки, сообщил военкор Юрий Котенок. Что там сейчас происходит и какие еще новости с этого участка фронта СВО?
Ситуация у Авдеевки 19 ноября 2023 года
«Кратко по Авдеевскому направлению. Идут бои возле н.п. Степовое и в направлении н.п. Новокалиновое. Есть продвижение на севере Авдеевки, удалось пройти часть голых полей с направления Весёлого, но до посадок еще далеко. На юго-восточном участке есть успехи со стороны Ясиноватой. Тут был неожиданный заход для противника. Удалось продвинуться и закрепиться. Освобождение русской Авдеевки неизбежно!» — написал Котенок.
«Два майора» передают, что сейчас Авдеевское направление характеризуется тяжелейшими кровопролитными боями.
«Армия России атакует мощные укрепрайоны с нескольких сторон. Есть продвижение на северном выступе фронта, заняты некоторые позиции у коксохимического завода, идут бои в промзоне на южном участке», — сообщил источник.
Readovka рассказала, что российская армия продолжает наступать к западу от Красногоровки.
«У коксохимического завода идут бои. К югу от Авдеевки наши бойцы продвигаются в промзоне. В Марьинке без перемен — бои на западных окраинах», — отметили авторы канала.
WarGonzo пишет, что на Донецком фронте российские войска при поддержке средств дальнего поражения вели наступательные действия в Марьинке, у Невельского, Первомайского, Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки) и со стороны Ясиноватской развилки на Авдеевку.
«На последнем из перечисленных участков есть серьезный тактический успех. В районе Авдеевского коксохимического завода и со стороны Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) контратаковали уже украинские войска. Вернули часть позиций у „железки“», — заявил источник.
«НгП раZVедка» пишет, что на северном фланге Авдеевки ВС РФ закрепляются на занятых позициях.
«Проводится основательная артиллерийская подготовка, боги войны целый день разбирали огневые позиции, блиндажи и укрепленные доты врага. Противник был окончательно выбит из лесопосадки к югу от н.п Новокалиново, позиции зачищены, проведена разведка боем в районе ж/д к северо-западу от н.п Красногоровка. На южном фланге в районе промки установилось относительное затишье, в очередной раз подчеркиваем, это никак не связано с исчерпанием потенциала, помимо штурмов остается тяжелый физический труд, который всегда идет бок о бок с наступательными действиями. Авиация основательно занялась объектами врага в районе станции Химик, ВСУ уплотняли кучно и часто», — написали авторы канала.
Репортер Андрей Руденко сообщил, что «есть хорошие новости из окрестностей Авдеевки, которые будут озвучены позже».
«Скажу одно, враг сдается в плен пачками — хотят жить и это правильно!» — сообщил он.
Минобороны РФ эти данные никак не комментировало.
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