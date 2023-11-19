Обстановка у Авдеевки 19 ноября: последние новости, есть ли успехи у ВС РФ Военкор Котенок: ВС РФ успешно продвигаются на севере у Авдеевки

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Работа противотанковых комплексов в зоне СВО

Российская армия продвигается на севере у Авдеевки, сообщил военкор Юрий Котенок. Что там сейчас происходит и какие еще новости с этого участка фронта СВО?

Ситуация у Авдеевки 19 ноября 2023 года

«Кратко по Авдеевскому направлению. Идут бои возле н.п. Степовое и в направлении н.п. Новокалиновое. Есть продвижение на севере Авдеевки, удалось пройти часть голых полей с направления Весёлого, но до посадок еще далеко. На юго-восточном участке есть успехи со стороны Ясиноватой. Тут был неожиданный заход для противника. Удалось продвинуться и закрепиться. Освобождение русской Авдеевки неизбежно!» — написал Котенок.

«Два майора» передают, что сейчас Авдеевское направление характеризуется тяжелейшими кровопролитными боями.

«Армия России атакует мощные укрепрайоны с нескольких сторон. Есть продвижение на северном выступе фронта, заняты некоторые позиции у коксохимического завода, идут бои в промзоне на южном участке», — сообщил источник.

Readovka рассказала, что российская армия продолжает наступать к западу от Красногоровки.

«У коксохимического завода идут бои. К югу от Авдеевки наши бойцы продвигаются в промзоне. В Марьинке без перемен — бои на западных окраинах», — отметили авторы канала.

WarGonzo пишет, что на Донецком фронте российские войска при поддержке средств дальнего поражения вели наступательные действия в Марьинке, у Невельского, Первомайского, Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки) и со стороны Ясиноватской развилки на Авдеевку.

«На последнем из перечисленных участков есть серьезный тактический успех. В районе Авдеевского коксохимического завода и со стороны Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) контратаковали уже украинские войска. Вернули часть позиций у „железки“», — заявил источник.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ во время выполнения задач СВО

«НгП раZVедка» пишет, что на северном фланге Авдеевки ВС РФ закрепляются на занятых позициях.

«Проводится основательная артиллерийская подготовка, боги войны целый день разбирали огневые позиции, блиндажи и укрепленные доты врага. Противник был окончательно выбит из лесопосадки к югу от н.п Новокалиново, позиции зачищены, проведена разведка боем в районе ж/д к северо-западу от н.п Красногоровка. На южном фланге в районе промки установилось относительное затишье, в очередной раз подчеркиваем, это никак не связано с исчерпанием потенциала, помимо штурмов остается тяжелый физический труд, который всегда идет бок о бок с наступательными действиями. Авиация основательно занялась объектами врага в районе станции Химик, ВСУ уплотняли кучно и часто», — написали авторы канала.

Репортер Андрей Руденко сообщил, что «есть хорошие новости из окрестностей Авдеевки, которые будут озвучены позже».

«Скажу одно, враг сдается в плен пачками — хотят жить и это правильно!» — сообщил он.

Минобороны РФ эти данные никак не комментировало.

Читайте также:

В Киеве заявили о полномасштабном окружении: новости СВО на утро 19 ноября

Подоляк усомнился в способности Украины бороться с Россией

«Давление и шантаж»: названа промашка Запада, которая приблизит победу РФ