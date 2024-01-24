«Общество в бреду»: Поддубный о реакции украинцев на крушение Ил-76 Поддубный заявил, что граждане Украины оболванены государственной пропагандой

Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press

Уничтожение собственных военнопленных могло бы подтолкнуть граждан Украины к революции в Киеве, но власти оболванили их пропагандой, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал авиакатастрофу в Белгородской области. Он также выразил уверенность, что враг намеренно сбил рейс со своими же военнопленными.

Я бы сказал, что факт уничтожения собственных военнопленных мог бы стать толчком для начала революционных событий в Киеве, которые могли бы привести к разгрому режима. Потому как сложно найти народ, который бы стерпел такое от собственного правительства. Но такой народ есть, — написал журналист.

Поддубный объяснил, что Киев сформировал множество карательных институтов и оболванил своих граждан пропагандой. По его словам, это развязывает руководству Украины руки и позволяет ему «делать что угодно и как угодно».

Вспомните удар по колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные из Мариуполя. Украинское общество (большая часть) в тяжелом бреду, — отметил он.

Авиакатастрофа под Белгородом свидетельствует о том, что враг пользуется гуманизмом со стороны России, указал Поддубный. При этом он подчеркнул, что это не повод от него отказываться.

Это не повод отказываться от человеческого нам, но это повод отказать в гуманизме преступникам, которые обязательно понесут наказание, — добавил он.

По данным Минобороны России, военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение на территории Белгородской области в среду, 24 января. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 взятых в плен военнослужащих украинской армии, а также трое сопровождающих. Отмечается, что военнопленных перевозили в Белгородскую область для обмена.

Telegram-канал Mash сообщил, что экипаж военного самолета пожертвовал собой и увел судно в поле, чтобы не дать ему упасть на село Яблоново Белгородской области. По данным канала, у пилотов было примерно 40 секунд, чтобы спастись и выпрыгнуть с парашютом, но тогда самолет рухнул бы на населенный пункт.