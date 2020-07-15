Цифровой формат обучения, введённый для учебных учреждений в разгар пандемии COVID-19, может отчасти сохраниться и после того, как в нём отпадёт эпидемиологическая необходимость. Сейчас российский парламент готовит законодательную базу для внедрения онлайн-обучения на постоянной основе. Авторы поправок утверждают, что речь не идёт о замене очного обучения дистанционным. Со своей стороны эксперты опасаются, что в результате экспериментов по оптимизации обучения традиционное образование всё же утратит свои позиции.

Внедрение дистанционного формата обучения в школах и высших учебных учреждениях стало предметом оживлённой общественной дискуссии. Изначально перевод обучения в онлайн-формат был осуществлён властями для профилактики распространения COVID-19, однако сейчас многие родители опасаются, что подобная практика сохранится и после того, как эпидемия закончится.

Подобные слухи начали распространяться ещё весной — в апреле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с опровержением этих предположений. Тогда она подчеркнула, ято вопрос замены очного обучения дистанционными форматами даже не обсуждается властями.

Эта тема вообще не обсуждается. Заменить общее стационарное образование дистанционным обучением — поверьте, это невозможно, недопустимо, и никогда никто подобных решений не будет принимать и не планирует принимать, — подчеркнула Матвиенко во время онлайн-брифинга.

С похожим заявлением в мае выступил и глава государства Владимир Путин. Как отметил президент во время совещания о ситуации в системе образования, полученный за месяцы самоизоляции опыт «должен работать на повышение качества, доступности образования, на развитие передовых дистанционных образовательных технологий». При этом разговоры о том, что дистанционное обучение полностью заменит очное, президент назвал «вбросами» и «откровенной провокацией».

Однако заявления властей не успокоили общественность. Например, астраханские СМИ сообщили в конце июня о «волне возмущения» среди родителей школьников в связи с возможным переходом на дистанционное обучение.

В региональном министерстве образования поспешили опровергнуть пугающие слухи. Как подчеркнули в ведомстве, участие региона в эксперименте по апробации цифровых технологий не «означает переход на дистанционную форму обучения».

Аналогичное беспокойство испытывают сейчас родители челябинских школьников — Челябинская область входит в перечень регионов, которые уже в текущем году могут принять участие в эксперименте по внедрению цифрового образования. Как заявил в интервью местным СМИ министр образования региона Александр Кузнецов, речь идёт об оснащении школ компьютерами и высокоскоростным интернетом, а не об отказе от очного обучения.

При этом в Тюменской области в удалённый формат может быть переведено до 40% вузовских занятий — с таким прогнозом выступила председатель совета ректоров тюменских вузов Вероника Ефремова.

Вынужденные из-за пандемии изменения показали нам очень много возможностей. Мы пересчитали наше аудиторное время и поняли, что далеко не всё необходимо вести в аудиториях вуза, — цитирует слова Ефремовой местный ресурс 72.ru.

Председатель ректорского совета добавила, что руководство образовательных программ будет самостоятельно решать, в каком процентном соотношении будет вводиться дистанционный формат обучения.

Предсказуемо, что не все учащиеся рады перспективам частичного перевода на удалённое обучение. Как отметила в беседе с NEWS.ru студентка Института психологии и педагогики ТюмГУ Анна Рылова, хотя за время самоизоляции ученики и преподаватели освоили технологии дистанционного обучения, оно всё же заметно уступает традиционному очному образованию.

Студентам проще и комфортнее обучаться в аудиториях родного университета, рядом с одногруппниками и преподавателями, общаясь с ними вживую, а не дистанционно. Вместе с тем небольшое количество курсов можно брать онлайн, особенно если у студента по какой-то причине не получается быть на занятиях лично, — считает студентка.

Основанием для этих опасений стал проект постановления правительства Российской Федерации «О проведении в 2020 — 2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых».

Сергей Булкин/NEWS.ru

В том случае, если документ будет принят и вступит в силу, эксперимент начнётся уже с 1 сентября 2020 года в 14 регионах, включая Алтайский край, Московскую, Калининградскую, Тюменскую области и другие регионы.

Документ предписывает Минпросвещения РФ выбрать в 60-дневный срок со дня вступления постановления в силу оператора федеральной информационной системы «Моя школа», а также разработать и согласовать с Минкомсвязи план проведения эксперимента. Целью проекта является «обеспечение равных условий качественного образования детей вне зависимости от места их нахождения», уточняется в документе. При этом участие в эксперименте подразумевается на добровольной основе, это оговаривается в тексте проекта постановления.

Как отметил в комментарии NEWS.ru ректор Московского физико-технический института Николай Кудрявцев, ещё до этой инициативы правительства многие вузы занимались внедрением дистанционных технологий, а ведущие университеты приступили к этой работе уже давно.

«Физтех» тоже уделяет этому внимание, мы видим, что цифровой подход позволяет существенно интенсифицировать учебный процесс и поднять его качество. Но, конечно, речь не идёт о полной замене очного образования, а о том, чтобы дать каждому студенту возможность строить свою образовательную траекторию, — пояснил Кудрявцев.

Он добавил, что благодаря цифровому базису преподаватели могут больше времени уделить очной индивидуальной работе со студентами в более узких группах.

Например, решать задачи и слушать лекции студент может и в цифровом формате, а общение с преподавателями должен вести уже на более высоком, проектном уровне. И цифровизация поможет перевести обучение в более активный формат, — уверен эксперт.

Нормативная база для удалённого обучения может вскоре пополниться также специальным законом о «донастройке дистанционного образования». Соответствующий законопроект был внесён в Думу в середине мая 2020 года группой сенаторов.

Документ разделяет полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в сфере регулирования дистанционного образования. Министерство просвещения в случае принятия законопроекта будет заниматься регламентацией цифрового обучения в системе общего и профессионального образования, Миноборнауки — в высшем образовании.

На сегодняшний день законопроект находится на рассмотрении профильного комитета Думы, который должен до 26 июля представить свои отзывы и замечания.

Один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила в разговоре с NEWS.ru, что речь не идёт о переходе на полноформатное дистанционное обучение.

Но когда мы вынужденно перевели 16,5 млн школьников, студентов на дистанционный формат, стало ясно, что законодательство нуждается в донастройке, — отметила сенатор.

Лилия Гумерова напомнила о том, что ранее уже была принята поправка в закон об образовании, согласно которой дистанционное образование можно вводить на период чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности.

При этом в обычной ситуации дистанционное образование может использоваться лишь в комплексе с очным, добавила она.

Мы уже понимаем, что никуда не денемся от современных технологий, которые дают нашим детям возможность слушать лекции лучших педагогов страны. При помощи таких технологий педагог может преподавать ребятам, к примеру, как из села, так и из крупного лицея. Кроме того, мы понимаем, что есть дети с ограниченными возможностями, бывает, что ребёнок уходит на длительное лечение, когда дистанционный формат остается единственной возможностью учиться, — пояснила Гумерова.

Сенатор отметила, что во избежание злоупотреблений и перегибов на местах в дополнение к законопроекту будут разработаны подзаконные акты и рекомендации.

Мы даём нашим министерствам полномочия для того, чтобы они могли следить за тем, чтобы всё оставалось в рамках правового поля. Нужно, чтобы были чётко прописаны все методические рекомендации и подзаконные акты. В нашей следующей законотворческой инициативе мы прописываем разделение полномочий между Министерством просвещения Российской Федерации, которое будет регулировать порядок дистанционного обучения для школ и средних профессиональных учебных заведений, и Министерством науки и высшего образования, которое будет регулировать дистанционку для вузов, — добавила она.

Ещё один законопроект, затрагивающий сферу цифрового образования, может быть принят уже в текущем месяце. Речь идёт о проекте федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». Ранее глава государства рекомендовал Госдуме и правительству принять закон в срок до 26 июля. Такое поручение было опубликовано по итогам состоявшегося в июне совещания по вопросу развития информационно‑коммуникационных технологий и связи.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На сегодняшний день законопроект прошёл первое чтение в парламенте. Как говорится в пояснительной записке к документу, основной идеей законопроекта «является создание правовых условий для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций».

Согласно законопроекту, «экспериментальные правовые режимы» могут устанавливаться в ряде сфер, включая медицинскую деятельность, фармацевтическую деятельность, строительство и капитальный ремонт, электронное обучение, а также дистанционные образовательные технологии. Всего в документе перечислено восемь направлений применения закона об экспериментальных правовых режимах.

При этом отдельно оговаривается, что предметом специального регулирования не могут быть правоотношения в областях, связанных с «высоким риском нанесения ущерба жизненно важным интересам личности и общества». В качестве примеров приводится область защиты государственной тайны и обеспечения безопасности критической инфраструктуры.

Историк, заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук Александр Снегуров, комментируя в беседе с NEWS.ru последние инициативы правительства и законодателей в сфере дистанционного обучения, отметил двойственность этого вопроса.

Действительно, за последние месяцы мы получили большой опыт в области дистанционного обучения. И этот опыт нужно как-то обобщить, оформить соответствующим образом законодательно, чтобы он не пропал. И, конечно, нам нужно иметь дистанционный цифровой ресурс на случай экстремальных ситуаций, подобных пандемии, — считает педагог.

При этом урезать очное образование недопустимо, поскольку сама суть педагогики и просветительства всё же связана с очным преподаванием, как в школах, так и в вузах. Александр Снегуров рассказал о том, что получает вопросы от многих учителей, учеников и их родителей из разных регионов, из которых можно сделать вывод о том, что и дети, и педагоги хотят как можно скорее вернуться в традиционную школу. Дистанционный формат может использоваться лишь как дополнение к очному обучению, уверен Снегуров.