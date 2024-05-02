Оборонпром, энергетика, транспорт: что известно о новых санкциях США

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Минфин США 1 мая опубликовал новый пакет антироссийских санкций, целью которых, по заявлению властей, должен стать оборонно-промышленный комплекс России и пути его снабжения. Кого еще коснулись рестрикции?

Что сказали в Госдепе

В официальном сообщении Госдепартамента Соединенных Штатов говорится, что санкции, введенные 1 мая против России, направлены на подрыв энергетики РФ. В опубликованном на официальном сайте ведомства сообщении подчеркивается, что рестрикции должны помешать проекту «Арктик СПГ — 2».

«Сегодняшние действия демонстрируют неизменную решимость Соединенных Штатов ограничить производственные и экспортные возможности проекта „Арктик СПГ — 2“, а также поддержку проекта третьими сторонами», — указано в сообщении.

Госдеп добавил, что Минюст США продолжает накладывать ограничения на организации, которые принимают участие в развитии «будущего производства и экспорта» РФ. В ведомстве отметили, что до этого введенные рестрикции уже осложнили для Москвы процесс реализации проекта «Арктик СПГ — 2».

Кто попал под санкции

Санкции введены в отношении 29 физических и более 250 юридических лиц. Также ограничениям подверглись 16 морских судов — под российским, панамским и сингапурским флагами.

В перечне граждане и компании не только из России, но и нескольких других стран — Азербайджана, Бельгии, КНР, ОАЭ, Сингапура, Словакии, Турции. Части из них вменяется помощь в обходе ранее введенных против Москвы санкций.

Мишенью рестрикций заявлен оборонно-промышленный комплекс России и способы его снабжения, а также некие «программы создания химического и биологического оружия», доказательств которых Вашингтон не приводит.

Под ограничения также попали ООО «Униматик», ООО «Альтегрити», ООО «Воплощение», ООО «Эсэфджи Балтика», ООО «Интервесп-М», ООО «Машимпорт», компания «Эр би эйч тулз», базирующаяся в Гонконге компания Silver Technology, ООО «Индустриальная компания „Машин групп“, АО „Уральский научно-технологический комплекс“, а также гендиректор российской компании I Machine Technology Алексей Бредихин.

Какие ограничения были введены против транспортной отрасли

Под санкции подпала авиакомпания «Победа», которую США считают ведущей деятельность в поддерживающем оборонный комплекс секторе экономики. При этом Вашингтон разрешил поставки товаров, технологий и услуг российской компании до 30 июля текущего года. Кроме этого, также до 30 июля разрешены платежи в адрес авиакомпании.

В санкционном списке оказалась и компания «Трансстрой» — но в виде исключения до 30 июля с ней разрешено проводить необходимые для безопасной якорной стоянки судов транзакции.

Учрежденная для расширения пропускной способности Байкало-Амурской магистрали компания «Северомуйский тоннель — 2» также подпала под рестрикции.

Как санкции коснулись энергетической сферы

В рамках этих усилий против вышеупомянутого проекта «Арктик СПГ — 2» введены санкции в отношении компаний «Сибантрацита»: «Разрез Верхнетешский», «Разрез Восточный», «Разрез Колыванский», «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский». Также под ограничения подпала ГДК «Баимская».

Для ограничения российских энергопроектов санкции введены против АО «ВНИПИгаздобыча» и компании «Нефтегазстрой».

Что известно о рестрикциях против оборонпрома

Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против войск радиационной, химической и биологической защиты России.

«Войска радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении Минфина.

Американские санкции коснулись и исследовательских институтов Минобороны России, в частности 48-го Центрального научно-исследовательского института МО в Сергиевом Посаде, новосибирского Института прикладной физики, Муромского специального конструкторского бюро.

Кроме того, под санкции подпадают компания «Ремдизель» — производитель бронеавтомобилей «Тайфун», автозавод «Урал», Брянский автозавод, Ярославский моторный завод, ИПН «Станкостроение», Уральское КБ транспортного машиностроения. В санкционный список внесены группа компаний «Астра» — разработчик ОС Astra Linux — и производитель электроники «Протон».

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