Оборона ВСУ «дала трещину»: новости СВО на вечер 23 мая

Фото: МО Украины

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Андреевка в ДНР. Об этом в четверг, 23 мая, сообщили в Минобороны РФ. Военный корреспондент Александр Коц считает, что теперь ВС России могут пойти на Курдюмовку и Озаряновку, поскольку закрепление армии в этих селах в дальнейшем позволит выйти на Торецк с северо-востока. Он считает, что оборона ВСУ на юге от Артемовска «дала трещину».

Помимо этого, российские бойцы взяли под контроль село Уманское в ДНР. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, удалось это сделать военнослужащим 114-й бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ. Также они успешно провели зачистку окрестностей населенного пункта. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Главные новости о том, что произошло в зоне боевых действий к утру 23 мая, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ разбомбили в Харькове состав с военной техникой

Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что российские силы поразили железнодорожный состав с военной техникой ВСУ. Согласно его сведениям, он находился на станции Люботин недалеко от административного центра Харьковской области. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Прилеты по транспортной инфраструктуре подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. Также, по его словам, они пришлись по одному из подразделений коммунального хозяйства и по частному предприятию.

Терехов охарактеризовал ситуацию с электроэнергией в городе как крайне напряженную. По его словам, вся энергетическая инфраструктура Харькова была уничтожена еще в марте этого года. Сегодня город, отметил он, «живет по графикам отключения электроэнергии».

Фото: МО РФ

«Российские военные знают свое дело»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с российскими журналистами отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ смогли остановить наступление ВС РФ в Харьковской области. По словам представителя Кремля, специальная военная операция продолжается, а российские военные «делают свое дело».

«Они знают, как его делать. Любые вооружения, которыми накачивают киевский режим, принципиально не могут изменить ход специальной военной операции, — подчеркнул Песков.

США хотят разрешить Украине бить вглубь России и готовят ее к ядерным происшествиям

В администрации США тем временем развернулись дебаты по поводу ослабления запрета на удары ВСУ по территории России американским оружием, пишет The New York Times. К этому призывает Госдепартамент США после поездки его главы Энтони Блинкена в Киев. Отмечается, что с момента первых поставок Украине американских вооружений президент США Джо Байден ни разу не отступал от этого запрета. Однако консенсус вокруг этой политики ослабевает.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что конгрессмены так хотят заработать. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что американские политики с большой вероятностью тесно связаны с военно-промышленным комплексом США. Эксперт также предположил, что требования вряд ли исходят из-за стремления помочь Киеву.

«Для США это нормальная практика, когда конгрессмены лоббируют интересы коммерческих структур или имеют долю в бизнесе», — говорит он.

Фото: МО Украины

Пока конгрессмены пытаются уговорить власти дать разрешение на удары вглубь России, глава Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США Джилл Хруби заявила о передаче Украине оборудования на случай происшествий в ядерной сфере. По ее словам, в Вашингтоне работают над снижением ядерных рисков для Киева. Кроме того, там стремятся обеспечить ситуационную осведомленность о возникающих в стране чрезвычайных ситуациях в этой области.

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