Обменянные боевики «Азова» обиделись на украинские власти Обменянные боевики «Азова» недовольны медлительностью киевских властей

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ВС Украины

Переданные Киеву в рамках обмена пленными боевики «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Владислав Хруль и Максим Холопченко рассказали ТАСС, что разочаровались в украинских властях, так как те не торопились с их обменом. Они добавили, что не хотят возвращаться на фронт, но поддерживают продолжение боевых действий.

Вряд ли я пошел бы на фронт снова. Хочу отдохнуть. Я в 19 лет в плен попал, молодость пропадает, — заявил Холопченко.

Он добавил, что полностью поддерживает действия сотрудников украинских ТЦК по принудительной мобилизации и отлову людей на улицах. По словам Хруля, он намерен выяснить у украинских властей, почему он и его сослуживцы ждали обмена несколько лет. Боевик подчеркнул, что себя и сослуживцев считает элитой ВСУ, к которой требуется соответствующее отношение.

Мы своей стране оказались не нужны. У каждого свои договоренности между собой. Кто-то что-то планирует провернуть по возвращении. Каждый из нас уже знает, что делать, — сказал Хруль.

Ранее основатель «Азова» Андрей Билецкий заявил, что ВС России измотают Вооруженные силы Украины еще до подписания капитуляции. По его словам, российская группировка войск, задействованная в боевых действиях, применяет тактику «тысячи мелких порезов».