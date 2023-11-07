«Обезьяна с гранатой»: генерал ФСБ назвал версии гибели помощника Залужного Генерал ФСБ Михайлов: помощник Залужного мог стать жертвой несчастного случая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного мог погибнуть из-за неумения обращаться с гранатой, предположил в беседе с NEWS.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, погибший повел себя «как обезьяна с гранатой». В то же время генерал отметил, что произошедшее может являться обычным несчастным случаем.

Он же знал, что там боеприпас, ему не тайно вручили этот подарок. Он открыл, увидел гранату и не умея с ней обращаться, повел себя как обезьяна с гранатой. Мозги включать нужно. <...> То, что мы читали, это обычный несчастный случай, но не исключаю, что в Киеве эту информацию просто регенерировали несчастным случаем, а на самом деле, может быть немножко другой вариант, — отметил Михайлов.

Сложно понять, что именно там произошло, потому что Украина не будет рассказывать подробности, добавил он. Однако, по словам генерала, информация, которая изложена в СМИ, действительно напоминает несчастный случай.

Я не очень понимаю креатив подобного рода подарков. Можно было человеку подарить личное оружие, а когда дарят боеприпас — это что-то за гранью, — добавил он.

О гибели помощника Залужного стало известно 6 ноября. Главнокомандующий ВСУ сообщил, что причиной смерти стала детонация одного из подарков, который майор получил на свой день рождения.