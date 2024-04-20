Обезглавливание полковника МВД в Дагестане: кого задержали спустя 10 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане задержана пособница террориста, который обезглавил полковника МВД в 2014 году. Что известно об этом преступлении, как произошло резонансное убийство?

Что известно об обезглавливании полковника МВД в Дагестане

О задержании пособницы террориста-диверсанта, который десять лет назад обезглавил полковника МВД Айтемира Салимгереева, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, речь идет о 48-летней Липе М., женщину обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании.

«По версии следствия, Липа с 2014 по 2015 год обеспечивала продуктами главаря диверсионно-террористической группы „Кизилюртовская“ Олега Шаляпина, которому на тот момент было 35 лет», — пишет SHOT.

Согласно информации канала, обвиняемая помогала террористу в период, когда он с другими членами банды пытал и обезглавил полковника полиции.

«Как раз в период, когда задержанная помогала террористу Шаляпину, обеспечивая его едой, он с тремя другими членами банды в июле 2014 года жестоко убил полковника МВД Айтемира Салимгереева. Диверсанты вломились в дом офицера в городе Кизилюрте, пытали его и после обезглавили», — подчеркивается в публикации источника.

Уточняется, что все четверо исполнителей этого преступления были ликвидированы в ходе различных контртеррористических операций (КТО). В частности, Шаляпина уничтожили в феврале 2015 года во время спецоперации в селе Нечаевка Кизилюртовского района Дагестана.

«Против задержанной Липы возбудили уголовное дело: за участие в незаконном вооруженном формировании ей грозит 15 лет колонии. У женщины было ИП, она занималась торговлей», — добавляет Telegram-канал.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что известно о банде «Кизилюртовская»

В июле 2012 года тогдашний главарь Кизилюртовской диверсионно-террористической группы 36-летний Темирбек Темирбеков и его подчиненный 38-летний боевик Рустам Яхъяев были ликвидированы в ходе спецоперации в Семендере на окраине Махачкалы.

Кизилюртовская бандгруппа считалась одной из самых активных в дагестанском экстремистском подполье, а Темирбеков, принявший арабское имя Абу Муаз, был активен не только в организации вооруженных нападений, но и на идеологическом фронте. Он записывал и выкладывал в интернете ролики с угрозами силовикам и местным жителям, сообщал портал dagpravda.ru.

По информации издания «Коммерсант», одним из самых громких преступлений банды, в которых участвовал Темирбеков, было нападение на дом брата министра внутренних дел Дагестана в декабре 2011 года в Каспийске, в ходе которого был убит офицер ФСБ Магомед Раджабов.

Фото: nac.gov.ru

Что известно о КТО в России в последнее время

11 апреля Национальный антитеррористический комитет (НАК) России опубликовал кадры контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии, в ходе которой ликвидировали двух боевиков, открывших огонь по силовикам. Как отмечается, злоумышленники были причастны к террористической деятельности.

31 марта режим контртеррористической операции вводили в Махачкале и Каспийске Республики Дагестан. Сотрудники ФСБ вели поиски подозреваемых в причастности к террористическим организациям в этих городах. Боевиков вычислил спецназ ФСБ. Их заблокировали в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска.

Как позднее сообщили в ФСБ, задержанные в Дагестане боевики участвовали в финансировании и обеспечении террористов из «Крокус Сити Холла». По данным спецслужбы, помимо этого, они планировали нападения на другие общественные места. После совершения теракта задержанные намеревались покинуть территорию России.

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