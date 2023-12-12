Объездивший полмира пенсионер вернулся домой и лишился 750 тысяч рублей Baza: мошенники обманули пожилого путешественника на 750 тысяч рублей

89-летний российский путешественник Леонид Прохоров, объездивший полмира с советским рюкзаком, вернулся на родину и стал жертвой телефонных мошенников, сообщает Telegram-канал Baza. Пожилого мужчину обманули на 750 тысяч рублей.

Аферист позвонил Прохорову 8 декабря, представившись сотрудником ФСБ. Злоумышленник убедил пенсионера в том, что его накопления находятся под угрозой и их необходимо спрятать в надежном месте. Путешественник снял со своего счета 384 тысяч рублей и передал их неизвестному возле собственной квартиры. Позже, по совету все того же мошенника, он передал злоумышленникам еще 4 тысячи долларов (порядка 367 тысяч рублей). Когда «сотрудник ФСБ» перестал выходить на связь, мужчина понял, что его обманули.

Прохоров за свою жизнь успел побывать в Южной Америке, Австралии, Европе, Азии, а после пандемии — в Индонезии, Брунее и на Филиппинах. В путешествия он берет лишь один рюкзак 1960-х годов и отказывается пользоваться гаджетами.

Ранее сообщалось, что российская актриса МХТ имени Чехова Мария Зорина лишилась 20 млн рублей из-за мошенников. Артистка продала квартиру и автомобиль, чтобы перевести деньги злоумышленникам. Мошенников разыскивает полиция.