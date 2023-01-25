Объединенной двигателестроительной корпорации назначат нового директора «Коммерсант»: глава ОДК Артюхов уйдет в Ростех курировать авиапроекты

Фото: minpromtorg.gov.ru

Руководитель Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов в ближайшее время покинет свой пост и перейдет в Ростех курировать авиационные проекты. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники. По имеющимся данным, место гендиректора ОДК займет генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадим Бадеха.

Как рассказали собеседники издания, Артюхов покинет пост, который он занимал с 2015 года, уже на следующей неделе. В начале февраля он перейдет на должность управляющего директора авиационными программами Ростеха. Его место займет гендиректор УЗГА Вадим Бадеха, которого в свою очередь заменит, по данным источников, некий неназванный выходец из авиапредприятий Ростеха. При этом издание подчеркивает, что по последнему назначению окончательное решение пока не принято.

В Ростехе и ОДК комментариев изданию не дали.

Как рассказал один из источников «Коммерсанта», слухи об уходе Артюхова ходили в отрасли с 2019–2020 годов. При этом другой источник отметил, что нареканий к нему со стороны Ростеха не было, «моральная ответственность» за неудачи ряда проектов была возложена на исполнительного директора «ОДК-Климов» Александра Ватагина. По неофициальным данным, он ушел в отставку в августе 2022 года.

Ранее стало известно, что Ростех пытается взыскать с Airbus около $200 млн аванса, выплаченного за поставку 17 самолетов A350, не осуществленную из-за санкций. Аналогичные иски могут подать и другие российские перевозчики, но юристы полагают, что шанса вернуть деньги нет, так как санкции ЕС запрещают любые финансовые взаимоотношения с компаниями из РФ. Единственным перспективным решением выглядит попытка добиться регистрации иска российских юрлиц в судах иностранной юрисдикции.